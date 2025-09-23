"Lo conoscevo, ma non l’ho ucciso". Borrelli non convince e resta in cella

"Lo conoscevo ma non l’ho ucciso io". Così Matteo Borrelli, il 37enne sospettato dell’omicidio di Ettore Alessandro Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo trovato morto venerdì mattina, in un garage a Loreto, ha parlato ieri mattina davanti al gip Carlo Masini durante l’udienza di convalida del fermo che lo ha portato in carcere a Montacuto con l’accusa di omicidio volontario. Davanti al giudice ha risposto alle domande fornendo una propria versione che non ha convinto il gip perché piena di incongruenze e contraddizioni ad iniziare da un incontro che ci sarebbe stato tra i due prima che i familiari perdessero i contatti con la vittima.

Perché si sono visti? Cosa è successo dopo? Questo non è stato chiarito ed è motivo di accertamenti da parte dei carabinieri del reparto operativo e della Compagnia di Osimo che stanno indagando sulle ultime ore di vita di Sorrentino. Per un vizio procedurale il giudice non ha potuto convalidare il fermo, non ha riscontrato il pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la permanenza in carcere per Borrelli (originario di Erba, in provincia di Como, ha precedenti per rapina ed estorsione) per i gravi indizi di colpevolezza, il pericolo della reiterazione del reato e l’inquinamento delle prove. Sorrentino, originario di Castelfidardo e con alle spalle già una condanna per droga e un processo per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex compagna che doveva partire il prossimo ottobre (si chiuderà per la morte del reo), sarebbe morto almeno quattro giorni prima del suo ritrovamento, dentro il garage di via Altotting, di proprietà della compagna di Borrelli al momento considerata estranea ai fatti. Il corpo infatti è stato trovato in stato di decomposizione, aveva il cranio fracassato. Se fosse stato ucciso la sera del 15 settembre, dopo che aveva salutato l’anziana madre con cui viveva a Castelfidardo, il sospettato avrebbe avuto tutto il tempo per organizzare una fuga. Anche su queste tempistiche si stanno concentrando le indagini dei militari. Perché non far sparire il corpo subito? Forse in quel garage ci sono state più persone e toccava loro disfarsene? Accanto al corpo di Sorrentino, appassionato di fitness e tatuaggi, senza un’occupazione fissa, è stata trovata una mazzetta da muratore che potrebbe essere l’arma del delitto. L’uomo non aveva con sé né documenti né cellulare. I carabinieri ieri hanno trovato l’automobile che aveva preso a noleggio, una Renaul Clio, era a Castelfidardo parcheggiata vicino ad un’area di sosta per camper ed è stata oggetto di un accertamento a cui è stato dato avviso anche ai legali di parte, l’avvocato Maila Catani che difende Borrelli e l’avvocato Francesco Nucera che rappresenta la madre di Sorrentino. Si cercano nella vettura elementi utili alle indagini. Sorrentino, con la patente sospesa dopo la condanna per spaccio, avrebbe preso l’automobile a noleggio usando la patente della madre che non era disposta a prestarle la sua visto che lui non poteva guidare. L’abitazione e il garage della compagna di Borrelli (lui ci conviveva da quattro mesi) sono sotto sequestro e al momento i carabinieri della Scientifica ieri sono tornati solo nel garage. Sequestrato anche il cellulare del sospettato. Le indagini seguono ancora la pista della droga, scartata quella passionale. Venerdì ad accorgersi del cadavere è stata la compagna di Borrelli, era scesa in garage perché dal condominio avevano lamentato un cattivo odore provenire da quella porta. E’ stata lei a chiamare i carabinieri, non c’erano segni di effrazione.