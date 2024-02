"Lo Faro" tra i cento migliori pasticcieri d’Italia

E’ il pasticciere dei Papi e delle Regine. E di riconoscimenti nel corso della sua lunga e onorata carriera ne ha ricevuti tanti. Sarà per questo che l’ultimo in ordine di tempo lo accoglie con understatement tutto anconetano (lui, originario di Catania).

E’ Salvatore Lo Faro, che a 86 anni continua a sfornare dolci prelibatezze nell’ormai storica pasticceria di via Isonzo, una vera istituzione in città, che soprattutto la domenica viene presa d’assalto da chi cerca la qualità assoluta, tanto in una torta enorme quanto in un semplice pasticcino.

Quel locale così ‘vintage’, immutato da decenni, è entrato nella lista delle cento migliori pasticcerie d’Italia, scelte dalla rivista ’La Cucina Italiana’, edita da Condé Nast, che pubblica anche Vogue, GQ e Vanity Fair. Una bella stelletta da appuntarsi al petto, gesto che il Maestro Lo Faro compie con la modestia di chi sa cosa significa il sacrificio (ha iniziato a lavorare quando aveva sette anni) e il valore autentico delle cose. Compreso il proprio talento.

Basta guardare il modellino in scala 1:8 della Fiat F-2 130 HP del 1907 realizzato in occasione della terza Coppa Italiana della Pasticceria Internazionale, che gli fece vincere i Campionati Mondiali della Pasticceria, un Diploma d’onore al Grand Prix di Francia, e un premio per la ‘precisione’ a Torino. "E’ tutta in marzapane – spiega - Si muove avanti e indietro, e funziona anche la pompa. Ci ho messo cinque mesi per farla. Una settimana solo per una gomma. Il modellino è stato esposto a Torino e Pesaro, e all’ex Fiat di Ancona". Ma tra le decine di foto e attestati appesi alle pareti spiccano i volti della Regina Elisabetta e di ben tre Papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.

Fu lui a portare una torta di mandorla larga 70 centimetri sulla nave su cui si trovava la Regina. Ed è lui ad aver reso più dolce la visita dei Papi ad Ancona. "Da cinquant’anni mando le mie torte al Vaticano. Giovanni Paolo II mi scrisse per ringraziarmi". Ma non parlate al Maestro di ’specialità’. "Io faccio tutto. La prima cosa importante è la qualità degli ingredienti, come le uova. Questo è un laboratorio, non un bar-pasticceria". Certo, nella rivista si citano le "torte monumentali" e "l’irresistibile amaretto con pinoli". Ma qui in via Isonzo non si corrono rischi. Tutto è squisito, delizioso. Merito dell’abile, esperta mano di ‘Mastro’ Salvatore, che a 86 anni non ha alcuna intenzione di smettere. Per fortuna.

Raimondo Montesi