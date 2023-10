Lo fermano per controllo. In auto coltello e forbici

Nella tarda serata di lunedì, intorno alle 2, nei pressi di via Fiorini gli operatori della Questura dorica notavano un’auto intenta nel fare retromarcia che, alla vista dell’autovettura con colori della Polizia, si arrestava. Insospettiti dal comportamento del guidatore gli operatori di Polizia decidevano di procedere ad un controllo dei veicolo e dei suoi 4 occupanti. All’interno dell’autovettura veniva rinvenuto un coltello multiuso con lame lunghe circa 7 cm ed una forbice a punta con lame lunghe circa 10 cm, dei quali il conducente non sapeva giustificarne il possesso. Veniva chiesto a quest’ultimo di scendere e questo alla vista si mostrava con occhi lucidi, alito vinoso, un tono di voce eccessivamente alto ed una immotivata ed eccessiva loquacità, facendo presagire che avesse assunto sostanze alcoliche. Per tale motivo veniva sottoposto a controllo del tasso alcolemico il quale, alla prima misurazione rilevava 1.22 gL, alla seconda misurazione invece 1.37 gL. Per tali motivi si procedeva a denunciare in stato di libertà il soggetto per la violazione di cui all’art. 186 C.d.S. ed al conseguente ritiro della patente.