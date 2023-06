Lo fermano per un controllo ma appare nervoso: arrestato per spaccio

FABRIANO

Piccolo imprenditore fermato per un controllo appare nervoso: arrestato dai carabinieri presunto pusher di origini straniere ma residente in una frazione di Fabriano. Posto agli arresti domiciliari e convalidato l’arresto da parte del giudice, il giorno stesso il quarantenne torna libero. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fabriano hanno sottoposto a controllo il quarantenne residente a Fabriano e lo hanno trovato con oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti. Dopo gli accertamenti da parte degli uomini della compagnia di Fabriano l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Il quarantenne alla guida della propria vettura ha mostrato dei segni di nervosismo: i carabinieri hanno così deciso di approfondire gli accertamenti e di recarsi nell’abitazione dell’uomo, in una frazione della città della carta dove hanno trovato, per lo più nascosti tra i mobili, oltre 200 grammi tra marijuana e cocaina. Principalmente marijuana e 6 grammi di cocaina. Durante il controllo nell’abitazione del quarantenne sono stati trovati anche degli strumenti per il confezionamento e contanti per un totale di oltre 1.500 euro, ritenuti dagli inquirenti provento dell’attività di spaccio. Le sostanze stupefacenti, il denaro e il materiale per il confezionamento della sostanza è stato sottoposto a sequestro e per il quarantenne è scattato l’arresto e la sottoposizione ai domiciliari. Nella stessa giornata è stato convalidato l’arresto e il piccolo imprenditore quarantenne è stato posto in libertà in attesa del processo. Si tratta dell’ennesima operazione antidroga portata avanti dai carabinieri della compagnia di Fabriano e conclusa durante i capillari controlli del territorio.