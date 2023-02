Lo filmano nudo: "Paga o il video andrà sul web"

di Marina Verdenelli

Si invaghisce di una connazionale che con una scusa lo avrebbe invitato a casa, lo avrebbe fatto spogliare e poi, insieme al suo compagno lo avrebbe ripreso in un video nudo, ricattandolo. "Se non ci paghi mille euro lo facciamo vedere a tutti". Questa la portata della minaccia a cui sarebbe poi seguita anche la rapina di una bicicletta e un pugno rimediato in faccia. I contorni della vicenda che hanno fatto finire a processo una coppia di nigeriani, lei 31 anni e lui 42 anni, difesi dall’avvocato Filippo Paladini, sono stati raccontati ieri in aula, al tribunale di Ancona, dalla vittima, anche lui di origine nigeriana. L’uomo è parte civile, con l’avvocato Mirco Piersanti, in un processo per tentata truffa, rapina e lesioni personali. I fatti riferiti risalgono a due episodi distinti, accaduto a settembre e ad ottobre del 2019, a Falconara, dove i tre stranieri, regolari sul territorio italiano, sono residenti. Stando alle accuse la vittima avrebbe conosciuto la nigeriana di 31 anni in un supermercato. Tra i due ci sarebbe stato uno scambio di cellulari e anche un paio di incontri a casa di lei, mamma di due bambini. Nel primo l’uomo sarebbe andato nell’abitazione per prestare alla donna cento euro perché lei era in difficoltà economiche e non riusciva a coprire tutte le spese dovendo occuparsi anche di due figli. Nel secondo, che risale a fine settembre del 2019, il nigeriano era tornato per passare una serata con la donna che lo avrebbe invitato a fare una doccia insieme. Mentre lui si stava spogliando in bagno la donna avrebbe aperto la porta e con lei c’era anche il compagno. Lei avrebbe ripreso la vittima con il telefonino, nuda, e il compagno lo avrebbe minacciato con due coltelli in mano per farsi dare mille euro o il video sarebbe stato pubblicato sui social network. La vittima avrebbe lasciato l’abitazione in totale imbarazzo. Dopo quale giorno, era ottobre ormai, i due nigerini si sarebbero incontrati in una locale, a Falconara. L’imputato avrebbe preso a pugni la parte offesa e poi sarebbe fuggito via con la sua bicicletta. A quel punto l’uomo, finito anche in ospedale con una prognosi di 5 giorni, si è rivolto ai carabinieri per denunciare la rapina subita e raccontare anche il ricatto hard che la coppia aveva mosso nei suoi confronti. I carabinieri erano andati a perquisire l’abitazione della coppia trovando i coltelli descritti e anche la bicicletta rubata. Ieri in aula la vittima ha testimoniato raccontando sia la rapina subita che il ricatto. Anche un carabiniere è stato ascoltato dal giudice Corrado Ascoli. Prossima udienza il 17 luglio. Verranno sentiti gli imputati e poi si farà sentenza. Per la difesa si sarebbe trattato solo di un tradimento scoperto. Il video sarebbe stato fatto dalla donna solo per documentare la rabbia del compagno.