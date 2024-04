Lo ha ucciso con la fiocina in due punti vitali

Morto trafitto da una fiocina, la Procura ha chiuso le indagini per l’omicidio di Sirolo, quello dove il 27 agosto scorso perse la vita Klajdi Bitri, 23enne, albanese, ucciso dall’algerino Fatah Melloul, 28 anni, con un fucile da sub. L’indagato, residente a Jesi e attualmente in carcere, è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Avrà venti giorni di tempo per presentare memorie difensive attraverso il suo avvocato Davide Mengarelli o chiedere di essere ascoltato prima di una eventuale richiesta di rinvio a giudizio. La chiusura indagini segue il deposito della perizia medico legale, avvenuta nei giorni scorsi ed effettuata dalla dottoressa Loredana Buscemi, incaricata dal pubblico ministero Marco Pucilli, titolare del fascicolo d’indagine, per chiarire le cause della morte e anche l’uso della fiocina da parte dell’indagato per ciò che ha riguardato la direzione e la forza impegnata per colpire la vittima morta pochi istanti dopo in via Clelia. Stando all’autopsia e ai riscontri emersi il fucile da sub non è stato solo impugnato dall’algerino, a mo’ di spada, ma lo stesso indagato avrebbe scoccato il colpo facendo partire nella direzione della vittima il tridente già carico sull’arma subacquea. Un fucile ad elastico. "Non vi sono elementi per ritenere che l’asta sia stata usata manualmente, sia correttamente agganciata al fucile che svincolata dallo stesso - scrive il medico legale nella perizia conclusiva - in quanto ragionevolmente non agevole nell’atto di colpire. Nel primo caso per l’ingombro dell’arbalete (il fucile) per intero, nel secondo caso per la difficoltà una volta impugnata l’asta stessa di mantenere la traiettoria rilevata nel caso di specie, alla stessa altezza, parallela al piano podalico (dei piedi)". Fatah avrebbe dunque, sempre stando alle risultanze medico legali, impugnato il fucile carico con la fiocina tridente, mentre si trovava ad una distanza compresa tra 80 centimetri e quasi due metri e mezzo dalla vittima. Le lesioni, sono stati colpiti due punti vitali come cuore (l’aorta) e polmone (l’arteria polmonare), come già emerso nel preliminare dell’autopsia fatta poco dopo i fatti, sono state sullo stesso piano su cui si trovava l’arma, perpendicolarmente. L’algerino si sarebbe dunque trovato davanti alla vittima e in piedi. Non c’è stata fuoriuscita di sangue esterna e quindi visibile. Sono stati i denti laterali del tridente a raggiungere i vasi sanguini e non la punta. Dopo aver colpito il 23enne, i familiari sono assistiti dall’avvocato Marina Magistrelli, se ne era andato via con la fidanzata, senza rendersi conto che lo aveva ucciso, come disse poi in serata, quando fu rintracciato a Falconara dai carabinieri e arrestato.