Lo humour de "La signora omicidi"

Una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti. Potrebbe bastare per suscitare il desiderio di trovarsi questa sera (ore 21.15) al Teatro Goldoni di Corinaldo, dove va in scena ‘La signora omicidi’, con Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri, protagonisti del secondo appuntamento della stagione realizzata da Comune e Amat. Adattata per il teatro da Mario Scaletta partendo dal racconto di William Rose e dall’omonimo celebre film, la commedia è diretta da Guglielmo Ferro, e vede in scena, a fianco dei due interpreti principali, lo stesso Scaletta e Rosario Coppolino, Roberto D’Alessandro e Marco Todisco.

La produzione è della della compagnia ACAST Associazione culturale artigiani spettacoli teatrali. ‘La signora omicidi’ è ambientata nella Londra degli anni Cinquanta, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, e il misterioso professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che la signora Wilberforce finirà per smascherare.

Rose, lo sceneggiatore della commedia, raccontò di avere avuto l’idea per la storia a livello ‘onirico’. Disse di aver sognato l’intera trama dall’inizio alla fine, tanto che solo i dettagli dovettero essere aggiunti in seguito. L’idea, alla fine, venne filmata dagli Ealing Studios, che avevano realizzato anche altre commedie nere come ‘Sangue blu’. ‘La signora omicidi’ fu uno degli ultimi film degli Ealing Studios. Alec Guinness, l’attore protagonista di numerose commedie prodotte dallo studio, fu scelto per il ruolo principale del professor Marcus.

Guinness basò il suo ruolo in parte sull’attore scozzese Alastair Sim, che era stato la prima scelta per la parte. Il personaggio di Robinson fu il primo ruolo cinematografico importante per Peter Sellers, che sarebbe apparso in seguito accanto a Herbert Lom in vari film della serie della ‘Pantera rosa’. Per il ruolo dell’anziana signora venne scelta Katie Johnson, che fino ad allora era andata a malapena oltre alcuni ruoli secondari e comparsate nel mondo del cinema. Biglietti (primo settore 18 euro, secondo 15 euro, con riduzioni) in vendita alla biglietteria del teatro (3386230078). Dato il ridotto numero di posti è consigliata la prenotazione. Biglietti disponibili anche su www.vivaticket.com e sul circuito dell’AMAT. Per informazioni: teatro@corinaldo.it, 0712072439 ewww.amatmarche.net.