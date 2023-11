Lo jesino Luca Maiolini hair stylist di X Factor

Ha raggiunto ieri Milano Luca Maiolini, hair stylist jesino che svolge l’attività in un salone in viale Rinascita, a Chiaravalle. Proprio lui è stato scelto come hair stylist ufficiale di X Factor ed è già pronto per acconciare i partecipanti alla puntata che andrà in onda dal vivo giovedì. Dopo le importanti esperienze da acconciatore al concorso Miss Italia, alla Milano fashion week, al Festival di Sanremo e Festival del cinema, per Maiolini questa è un’altra notevole occasione per mostrare il proprio talento. "Seguitemi in questa mia nuova avventura – ha postato sui social network Luca Maiolini nei giorni scorsi, annunciando ai suoi followers la novità –. Pubblicherò per voi foto e video del dietro le quinte di una delle trasmissioni più seguite del palinsesto di Sky". Gli studi sono ad Assago di Milano, dove Luca Maiolini già da oggi si metterà al lavoro fino alla diretta di giovedì sera, alle 21.15, in onda su Sky Uno e poi in streaming su Now.