Lo picchia per rubargli la felpa: arrestato

Prima si è avvicinato chiedendogli del fumo poi lo ha portato con una scusa in un luogo appartato dove gli ha intimato di dargli la sua felpa. Voleva rapinarlo ma un passante è intervenuto facendolo poi arrestare dai carabinieri. Serata violenta quella di martedì, in viale Cavallotti, la zona dei giardini pubblici, dove un 17enne è stato malmenato da un ragazzo di 21 anni che lo ha fatto finire in pronto soccorso con un polso rotto e una prognosi di 30 giorni. Erano le 22 quando il 21enne, nativo di Jesi ma con origini marocchine, si è avvicinato al 17enne che era in compagnia di un amico. "Hai del fumo da darmi?", gli avrebbe chiesto. Il minorenne gli ha risposto che non aveva nulla. Il 21enne però non se ne è andato, ha continuato a parlarci e lo ha portato in un punto del parco un po’ nascosto con la scusa che voleva fargli vedere una cosa ma appena sono rimasti soli ha cercato di sfilargli la felpa che indossava, di marca, per farsela dare. Il 17enne ha fatto resistenza e a quel punto il 21enne lo avrebbe buttato a terra colpendolo più volte.

Gli avrebbe nesso le mani attorno al collo, poi gli avrebbe stretto le braccia e infine lo ha colpito con dei pugni. Un passante si è accorto ed è intervenuto per fermarlo e toglierlo da sopra il minorenne rimediando un morso al braccio e 4 giorni di prognosi. In pochi secondi si sono radunati altri passanti e hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia del Radiomobile è arrivata a sirene spiegate e ha arrestato l’italo-marocchino per tentata rapina e lesioni aggravate. Il 21enne è stato messo ai domiciliari a casa, dove abita con il padre, mentre per il minorenne è stata chiamata la madre che lo ha poi portato in ospedale dove i medici gli hanno riscontrato la frattura del polso. Ieri i carabinieri sono andati a prendere il 21enne per portarlo in tribunale per la convalida ma il giovane è fuggito dalla finestra.

Dopo un’ora i militari lo hanno preso. Davanti alla giudice l’arresto è stato convalidato con la misura del carcere. Il 21enne ha diversi precedenti ai quali si aggiungerà anche la denuncia per la fuga dai domiciliari. In aula, difeso dall’avvocato Angelandrea Cecere, ha detto che dell’aggressione ai giardini non ricordava nulla perché ubriaco e della fuga si è giustificato dicendo che voleva solo tornare al chiosco dei giardini per recuperare il suo cellulare. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 5 novembre.

Marina Verdenelli