Lo picchiano in sette: due condannati

L’uscita in centro con gli amici era costata cara a un calciatore, di nazionalità albanese, finto con il naso rotto e una prognosi di 25 giorni. In sette, tutti connazionali, si erano accaniti contro di lui, in una sorta di spedizione punitiva consumata in piazza del Papa. I picchiatori erano tutti tra i 23 e i 28 anni, finiti a processo per lesioni personali in concorso. Ieri mattina il giudice Matteo Di Battista ne ha condannati due, sono due fratelli di 24 e 25 anni, a 800 euro di multa e mille euro di provvisionale come risarcimento danni provvisorio. Gli imputati, difesi dagli avvocati Laura Sorgentoni e Marina Quadrini, erano gli unici rimasti a dibattimento perché del gruppetto di facinorosi in due hanno fatto e concluso la messa alla prova, con 300 ore di volontariato e gli altri tre avevano proposto una offerta risarcitoria. Il pestaggio risaliva al 14 giugno del 2020. Vittima un 26enne che gli aggressori conoscevano a pena.

A scatenare la violenza, avvenuta alla presenza della fidanzata dell’albanese, ci sarebbe stato un precedente, nel pomeriggio, a bordo di un autobus. Il 26enne aveva avuto un alterco con uno dei sette albanesi che poi aveva incontrato in piazza del Papa, davanti a uno dei locali della movida. Lì si sarebbe riaccesa la miccia solo che l’albanese era insieme ad altri amici arrivati a dargli manforte. Prima lo avrebbero spinto a terra e poi riempito di calci e pugni. Durante il processo, un una udienza di gennaio scorso, era stato sentito un testimone che quella sera aveva filmato l’aggressione consegnando poi il video ai carabinieri. "Hanno assalito un ragazzo – aveva detto – poi i baristi lo hanno messo in salvo trascinandolo dentro il locale".

ma. ver.