Lo prende a pugni dal finestrino per come parcheggia: denunciato

Sferra un pugno a un uomo alla guida di un mezzo: denunciato un 58enne per il reato di lesioni personali dolose aggravate da futili motivi. Il 29 gennaio, la vittima ha presentato querela alla polizia per lesioni personali. L’uomo, stava effettuando lavori di ristrutturazione di un immobile, quando la sua attenzione veniva catturata da un uomo residente in un edificio del circondario, che a distanza gli rivolgeva una serie di lamentele per il suo modo di parcheggiare. Non facendoci caso, si allontanava subito dopo a bordo del suo furgone. Arrivato all’intersezione con via Roma, a circa 100 metri dal luogo, approfittando del fatto che si fermava al segnale di dare precedenza, veniva raggiunto dall’individuo di prima che gli sferrava un pugno al volto, agevolato dal fatto che il finestrino dell’auto era abbassato, per poi dileguarsi. Gli agenti, nel corso delle indagini, hanno acquisito un filmato dove si notava come il malcapitato era inseguito da un soggetto, poi identificato. La vittima, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari che hanno riscontrato una prognosi di 3 giorni mentre l’autore del reato veniva deferito all’Autorità giudiziaria.