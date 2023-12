"Lo rinnego, non lo chiamerò mai più papà"

Da una parte la testimonianza dell’assistente sociale, della psichiatra infantile e della psicoterapeuta che hanno avuto in cura la figlia, dall’altra la testimonianza di uno dei due figli maschi che in aula non ha mai chiamato Franco Panariello papà "perché lo rinnego in tutti i sensi", ha detto Antonio sottolineando che quella persona per lui non è più suo padre da un pezzo. Dopo l’omicidio di Concetta Marruocco, l’infermiera uccisa a Cerreto d’Esi il 14 ottobre scorso, accoltellata dal marito con almeno 39 fendenti, ad Ancona prosegue il processo per maltrattamenti, lesione aggravate e violenza sessuale che Panariello aveva già in corso prima di assassinare la moglie.

Ieri mattina, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi, sono stati sentiti gli ultimi testimoni della difesa e delle parti civili (i maltrattamenti sono contestati anche nei confronti della figlia minorenne oltre che nei confronti della moglie defunta). L’imputato era in aula, scortato dalla polizia penitenziaria che lo ha tradotto dal carcere di Montacuto, dove è recluso dopo il delitto della moglie, da cui si stava separando. Il figlio Antonio ha ripercorso gli episodi di violenza che avrebbe subito la madre e a cui lui ha in parte assistito. Uno in particolare, risalente ad agosto del 2014, lo ha visto intervenire in difesa della madre. L’imputato avrebbe minacciato Concetta di farle del male con una bottiglia.

"Vuoi vedere come te la spacco in faccia?", le avrebbe detto. "Io ero al piano di sopra – ha testimoniato il figlio Antonio – sono sceso e ho visto lui che ha buttato mamma contro il muro, le dava gli schiaffi. Sono stato io a toglierglielo di dosso. Era lucido, non era alterato da nulla". La psichiatra infantile, l’assistente sociale e la psicoterapeuta hanno riferito in aula i percorsi fatti per aiutare la figlia minorenne della coppia, che ha molto risentito delle violenze a cui ha assistito in casa e di cui anche lei è stata in parte vittima.

"In casa c’era un’alta conflittualità – ha riferito la psicoterapeuta – col padre, una figura non molto presente". La psichiatra infantile ha raccontato di quando Concetta si è decisa a denunciare il marito "perché ha visto in pericolo anche la figlia". In un litigio la ragazzina era intervenuta per difendere la madre dalle percosse del padre ed era rimasta ferita a un piede. L’assistente sociale ha detto che madre e figlia, dopo il periodo trascorso in una comunità protetta, erano tornate a Cerreto e "si sentivano più sicure per via del braccialetto elettronico" posto a Panariello. Braccialetto che la sera del delitto però non ha funzionato. Prossima udienza il 18 aprile per l’esame dell’imputato.

