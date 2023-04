Lo sbarco dei "big" Schlein attesa il 10 maggio

Sarà un’ultima settimana di campagna elettorale scoppiettante. I big della politica nazionale arriveranno ad Ancona per sostenere i vari candidati alle comunali del 14 e 15 maggio (eventuale ballottaggio il 28 e 29). Il centrodestra, come già ricordato, ha mosso tutti i calibri più forti e l’8 maggio (pomeriggio, sede da confermare, probabilmente piazza Roma) la Premier Giorgia Meloni e i due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani saranno sul palco insieme per spingere Daniele Silvetti. Il centrosinistra non sarà certo da meno e prepara il comizio di Elly Schlein, il nuovo segretario del Pd che parlerà agli anconetani per raccomandare il voto per Ida Simonella, candidata della coalizione che contiene anche il ‘Terzo polo’, ad Ancona unito rispetto alla crisi nazionale. La Schlein dovrebbe essere in città mercoledì 10 maggio, due giorni dopo i leader della destra e tre giorni prima del voto. Possibile uno slittamento a giovedì, l’altra data possibile, con gli organi nazionali e territoriali che stanno definendo gli ultimi dettagli. Atteso anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a supporto di Enrico Sparapani, mentre l’appuntamento odierno con Luigi De Magistris, Potere al Popolo, in appoggio alla campagna elettorale di Francesco Rubini, è saltato all’ultimo momento. In attesa di conoscere il giorno dell’arrivo di Carlo Calenda, sempre a sostegno di Ida Simonella, intanto il 4 maggio Azione ad Ancona porterà Mara Carfagna, mentre per Italia Viva ci sarà Maria Elena Boschi.