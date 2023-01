Lo sbarco dei migranti ad Ancona. La sindaca Mancinelli: "Scelta poco felice"

di Pierfrancesco Curzi

La Ocean Viking di Sos Mediterranée, con 37 migranti a bordo, è attraccata ieri sera dopo le 21 al porto di Ancona. In attesa della Geo Barents, il cui arrivo è previsto tra stasera e domattina, ieri – una prima volta per la storia dello scalo dorico – la struttura di accoglienza delle Marche, gestita dalla prefettura di Ancona, ha fatto le prove generali in attesa di futuri sbarchi. Prima, a una decina di miglia dallo scalo, l’attesa per completare le autorizzazioni, poi, poco dopo le 20, il pilota del porto dorico è salito a bordo per guidare la nave fino all’attracco. Ad attenderla una forza mai vista: più di 150 persone. A tarda sera, dopo i controlli sanitari, i tamponi Covid e le operazioni di fotosegnalamento, i migranti sono stati trasferiti nelle strutture di accoglienza.

Il viaggio durissimo (onde alte anche sei metri) ha provato molto di loro e alcuni hanno avuto bisogno di cure specifiche. Poco prima dell’attracco della nave alla banchina 22, è arrivata Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona: "Scelta logistica poco felice? Penso di sì, ma deve essere chiaro, a noi l’arrivo delle navi delle ong non dà fastidio a me e alla mia giunta – ha detto Mancinelli – . Sulla polemica delle assegnazioni ai porti delle città governate dal centrosinistra dico che può essere, ma se è così lo dovete chiedere al governo e alla Premier Meloni. Io a questo teatrino non voglio prendere parte".

Il ministro dell’Interno Piantedosi difende la linea dura e ribalta le accuse, ribadendo che le navi umanitarie rappresentano un ‘pull factor’ (un fattore d’attrazione) per le partenze e sui rapporti tra ong e trafficanti di uomini sono in corso inchieste giudiziarie. La presenza in mare delle navi delle organizzazioni, inoltre, potrebbe influire su un fenomeno che si sta riscontrando con sempre maggiore frequenza: la scarsa qualità delle barche che partono dall’Africa, "perché tanto poi ci vengono a prendere e questo favorisce le tragedie che poi succedono", osserva Piantedosi.

Il piano di smistamento dei migranti è stato preparato nei minimi dettagli, con i minori non accompagnati, 30 a bordo delle due navi, che seguiranno un percorso diverso rispetto agli adulti. Per loro la prefettura ha allestito un centro temporaneo in un ex hotel di Senigallia gestito dalla locale Caritas che in passato ha accolto anche il primo flusso di profughi ucraini in fuga dalla guerra. I primi 12 minorenni scesi dalla Ocean Viking ieri sera sono stati portati nella riadattata struttura alberghiera. Lì resteranno fino a quando tutti, nel giro di un mese esatto, saranno ricollocati nelle strutture di accoglienza specifici delle Marche o, se necessario, anche fuori regione.

Diverso il discorso per gli adulti, complessivamente 80 tra le due navi. I primi 25, quelli sbarcati ieri sera, saranno suddivisi tra i centro di accoglienza presenti nel territorio regionale, partendo dalla provincia di Ancona ovviamente dove però non ci sono troppi margini di manovra. La prefettura dorica lamenta la necessità di reperire ulteriori alloggi dove inserire i richiedenti asilo visto che i suoi posti Cas, Centri di accoglienza straordinari, sono pieni. Quelli che sbarcano domani sranno trasferiti nei centri di accoglienza fuori regione, molto probabilmente la Lombardia.