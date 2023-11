Lo sbarco di Massari. Il re dei dolci si racconta: "Credo in questa città, verrò a trovarvi presto"

L’umiltà dei grandi, la professionalità di pochi: "Credo in questa città, verrò a trovarvi, promesso". Uno dei più grandi pasticcieri del mondo apre ad Ancona. Il negozio di Iginio Massari, volto noto della tv (´Masterchef´ su Sky, Rai1 e Cielo), si trova in piazza Kennedy 2, tra via Cialdini e corso Stamira. Il locale ha aperto i battenti due giorni fa e ha sin da subito destato curiosità tra gli anconetani. Il rione di Capodimonte era in fibrillazione sin dall’inizio. Da quando, cioè, sopra le quattro vetrine della piazza è comparsa l’insegna dell’alta pasticceria Massari, che tra i clienti vanta pure il cantante Francesco Renga. Negli spazi dove un tempo c’era prima una rivendita di cartucce per stampanti e poi un negozio di cialde per caffè, ci sono ora le prelibatezze dello ´Sweetman´ più apprezzato d’Italia. Il ´pop-up store´ è il terzo nelle Marche. I primi due sono a Pesaro e a Civitanova. "Pronto, sono Iginio Massari". Inizia così l’intervista che avevamo concordato con l’entourage dell’81enne bresciano. È lui a chiamare.

Maestro, perché ha scelto Ancona?

"Beh, perché le Marche, con i due primi ´pop up´ hanno risposto davvero bene e Ancona si pone a metà strada dell’Italia. È una città che è nel mondo dell’industria ed è un luogo ´ad hoc´ per uscire dagli schemi tradizionali ed entrare nel mondo dell’alta pasticceria di Iginio Massari. Porteremo dolci innovativi. Le persone, con l’alimentazione, devono vivere il loro tempo, non quello del passato. Il passato è un ottimo ricordo, ma vede noi non andiamo più a piedi da secoli. Ci muoviamo coi mezzi e l’alimentazione è parte della vita anche oggi, nell’era della velocità".

Che rapporto ha con le Marche?

"Le conosco bene, Ancona forse un po’ meno".

In tanti sperano di incontrarla nel punto vendita di piazza Kennedy: accadrà?

"Verrò senz’altro a trovarvi appena avrò un momento libero, ci tengo tanto. E io onoro sempre i miei impegni".

Conosceva Giampaolo Giampaoli, dell’omonima industria dolciaria dorica?

"Non personalmente, ma l’ho sentito dire".

Quale dolce della nostra tradizione le viene in mente?

"La pizza dolce, una specie di zuppa inglese. Vorrei ricordare agli anconetani che, come dimostrano i dolci ben preparati, con qualità e attenzione ai dettagli, si possono conquistare anche gli scettici. Il mondo della tradizione è importante, alle volte è difficile scalfirlo perché il cibo del sentimento non ha competitor, è legato al nostro modo di essere. Il dolce ha una forza incredibile. Le mamme ai bimbi non dicono ´Se fai il buono ti faccio il minestrone´, ma ´Se fai il buono, ti faccio il tiramisù´".

Lei a 16 anni andò in Svizzera ad imparare il mestiere. Ora, è uno dei più grandi del mondo. L’avrebbe mai immaginato? "No, ho lavorato per trovare soddisfazione in ciò che facevo. Non ho mai avuto passioni, ma ho sempre amato il lavoro. Non ho mai puntato ai soldi, ma alla conquista dei palati. Sono un narcisista? Forse, ma mi sento soddisfatto quando i clienti mi fanno i complimenti".

Chi l’ha resa più fiera di aver assaggiato le sue prelibatezze?

"Mia moglie Marì. È la critica più severa (ride, ndr)".

Il suo è un lavoro faticoso che la costringe ad alzarsi alle 2.30.

"Non è una costrizione, lo faccio di proposito. Così penso in tranquillità".

Ha 81 anni e una forma smagliante: niente dolci, vero?

"Forse anche troppi. Mangio pure quelli cattivi per capire quelli buoni".

Il suo preferito?

"La millefoglie con la crema bavarese di mamma Rachele. Mi fa tornare bimbo, è insuperabile".

Cosa dice agli anconetani?

"Se siete curiosi, venitemi a trovare, vi aspetto".