Lo sbarco La nave con 336 migranti arriva stasera al porto

E’ attesa per oggi la nave Ocean Viking con a bordo 336 migranti (inizialmente dovevano essere 359 ma c’è stato un trasbordo al largo del porto di Catania), lo sbarco più numeroso che il porto di Ancona ha affrontato fino ad oggi e da quando è stato individuato dal Governo come scalo di sbarchi umanitari. Se la tabella di marcia sarà rispettata la nave arriverà per le 19. Le previsioni del tempo ieri non erano buone per oggi e le condizioni del mare potrebbero rallentare l’arrivo ma un punto definitivo verrà fatto questa mattina. La ong "Sos Mediterranee", che gestisce la Ocean Viking dove a bordo ci sono i migranti salvati nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo, e la Ficr (federazione internazionale della Croce e Mezzaluna Rossa) ieri hanno chiesto un approdo in un porto più vicino rispetto ad Ancona per i migranti che a bordo sono stremati ma lo sbarco è stata confermato per il capoluogo dorico. L’arrivo è alla banchina 19. "I sopravvissuti hanno bisogno di cure urgenti – ha spiegato Jennifer Vibert, responsabile delle operazioni della Ficr – e quindi di attraccare in un porto sicuro il prima possibile. Metà sono molto giovani, molti sono stati trovati in uno stato fisico e mentale estremamente fragile. Alcuni hanno ustioni da carburante, altri hanno bevuto acqua di mare".