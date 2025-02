Lo ‘scafista’ dei migranti arrestato dalla polizia: era sulla Ocean Viking

C’era anche il presunto scafista tra i 111 migranti sbarcati venerdì pomeriggio al porto di Ancona dalla nave Ocean Viking. La polizia ha individuato in un cittadino egiziano di 36 anni il soggetto a cui le organizzazioni criminali in Libia e in Tunisia hanno affidato la conduzione del natante di fortuna su cui hanno viaggiato alla deriva nello canale di Sicilia prima che la ong Sos Mediterranée li recuperasse, salvandoli. Determinante ai fini dell’identificazione è stato il lavoro svolto dalla Scientifica che ha operato con ben 3 postazioni di fotosegnalamento. Il nordafricano è stato sottoposto a fermo di P.G., ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestino, trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato, aggravato dal trasporto di un numero di migranti superiore a cinque e dall’aver esposto le persone trasportate a pericolo per la propria vita. A conclusione delle formalità di rito, l’egiziano è stato portato nel carcere di Montacuto dov’è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il personale della Divisione Anticrimine della questura dorica ha proceduto all’affidamento dei minori ai servizi sociali del Comune di Ancona, sistemati poi grazie alla collaborazione delle associazioni umanitarie del territorio tra cui la Caritas. Ogni migrante é stato intervistato dal personale dell’Ufficio Immigrazione allo scopo di verificare se richiedente asilo o meno, per la successiva regolarizzazione. Operazioni molto complesse che sono terminate poco prima delle mezzanotte di venerdì.