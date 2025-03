Lo Scalone Nappi torna a splendere: "E ora avanti tutta col Bar Duomo"

La parte alta dello scalone Nappi riconquista la sua bellezza e la sua funzionalità e intanto l’amministrazione comunale studia le soluzioni migliori per l’area del Bar del Duomo: innanzitutto recuperare la parte alta del sito da adeguare e trasformare in belvedere, per poi intervenire sul progetto. Dopo la fine della concessione siglata dal Comune con Antonio Ambrosio, titolare del ristorante ‘Giardino’, il Comune punta a qualcosa di molto più snello e dunque meno costoso. Bar sì, ma meno impattante sotto il profilo della ristorazione e anche area museale ed espositiva. Il nodo per Palazzo del Popolo resta lo stesso: rimettere il bando della concessione a gara oppure occuparsi dei lavori e poi dare il sito gestione. Intanto sono stati fatti alcuni lavori di decoro nella parte alta (zona curvone di via Giovanni XXIII), eliminate erbacce e arbusti, tolti i rifiuti, transennata l’area: "Con il sindaco siamo d’accordo nel recuperare questo spazio a monte, fare dei lavori leggeri e regalare a cittadini e visitatori un luogo del cuore come questo, sfruttandolo come belvedere sulla città e sul golfo" ha detto l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini.

Tutto questo a margine della seconda inaugurazione in meno di 24 ore. Giovedì sera era toccato all’impianto di luci sui due ponti della Mole Vanvitelliana, ieri mattina è stata la volta di uno dei primi interventi al 100% portati a termine dalla giunta Silvetti. Stiamo parlando della scalinata che dall’incrocio tra via del Faro e via Giovanni XXIII sale fino alla cattedrale di san Ciriaco. Per anni quel tratto di scalone Nappi (la prima e principale parte, da piazza del Senato a via del Faro, sarà oggetto di recupero, ma non nell’immediato) è rimasto in stato di abbandono, transennato, con il terreno laterale che piano piano stava cedendo. Una situazione rimasta tale a lungo, fino a quando la giunta non ci ha messo mano: "Lo scalone rappresenta il luogo di ascensione al Duomo, simbolo della cattolicità ad Ancona – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini – Credo che oggi, guardandolo, ci sia piena soddisfazione. È stato un lavoro che abbiamo fatto interamente con le risorse progettuali interne, con la direzione lavori dell’ingegnere Borgognoni e il progettista Luca Baldassarri".

A dire il vero l’importo dei lavori, 140mila euro, sembra abbastanza alto per la tipologia di intervento, ma visto l’aumento dei prezzi e dei costi delle materie prime non ci si può più stupire di nulla. Rispettati i tempi, tre mesi: "Ringrazio l’amministrazione che ci aveva promesso di intervenire per quest’opera così importante e alla fine ha mantenuto fede alla parola data" è stato il commento di monsignor Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona.

Anche ieri il sindaco Silvetti ha voluto essere presente al taglio del nastro: "Volevamo dare non solo la dimostrazione che stiamo lavorando sulla manutenzione, ma che interveniamo su luoghi che hanno un significato simbolico. Migliore fruibilità e più in sicurezza, ma anche luminosità e migliore illuminazione ci aiutano ad accompagnare il cittadino, l’utente, il turista, il pellegrino che si avvicinano alla cattedrale".