Lo scambio di capolavori. Stop al trasferimento di un’opera. Musei Capitolini, mostra a rischio

Altra doccia fredda per l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini. Oltre agli slittamenti della mostra su Dürer e della riapertura della Pinacoteca, è a rischio anche la mostra ai Musei Capitolini, con i capolavori a tema sacro della Pinacoteca civica di Ancona, tra cui la Pala Gozzi e la Crocifissione di Tiziano, l’Immacolata concezione di Guercino, la Pala dell’Alabarda di Lotto, la Circoncisione di Olivuccio di Ciccarello, la Madonna con Bambino del Crivelli. In cambio, per la riapertura della Pinacoteca, nella sua sede del centro storico, i Musei Capitolini dovrebbero affidare al Comune di Ancona il Ritratto di balestriere di Lotto. La mostra si sarebbe dovuta inaugurare il 22 ottobre per il Giubileo e dal 23 sarebbe stata visitabile. La notizia era pubblicata anche nel sito dei Musei Capitolini: compare ancora tra le pagine indicizzate da Google, ma se si clicca sull’indirizzo proposto dal motore di ricerca si apre una pagina utente, dove sono richieste le credenziali d’accesso, probabile indizio della rimozione temporanea. Anche un sito dedicato all’arte, Arte.it, riportava la notizia, per cui figura tra i risultati di Google, ma cliccando sul link si apre una pagina dove non c’è traccia né di Crivelli né di Tiziano. La Soprintendenza ai beni culturali delle Marche ha bloccato una delle opere da esporre per questioni tecniche. Il direttore della Galleria Nazionale, Luigi Gallo, che è anche direttore scientifico della Pinacoteca Podesti, "sta lavorando", fa sapere l’assessore Bertini, "perché la mostra sia realizzata. Con il blocco imposto dalla Soprintendenza, si presenta una esigenza di riprogrammazione". Nel 2025, anno giubilare, i Musei capitolini dovrebbero inoltre esporre le pale d’altare del Duomo di Ancona.