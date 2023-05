Lo scenario politico Centrodestra, prova di forza Ora la roccaforte rossa ha paura del ribaltone

Una sfida che, per la città, ha quasi dell’incredibile. Quattro punti di scarto tra Daniele Silvetti e Ida Simonella che ora si contenderanno la poltrona da primo cittadino nel ballottaggio in programma il 28 e 29 maggio.

Il candidato del centrodestra ieri si è fermato poco sopra il 45% dei consensi contro il 41% della contendente del centrosinistra.

Già questo è un dato mai visto nel capoluogo di regione, ossia il centrodestra davanti al centrosinistra con vista ballottaggio. Nelle precedenti elezioni la dem e sindaco uscente Mancinelli, ad esempio, sia nel 2013 che nel 2018 andò al secondo tempo elettorale con un vantaggio tra il 17 e il 20% rispetto allo sfidante del centrodestra vincedo poi entrambe le volte al ballottaggio. Solo se andiamo al 2009 lo scarto tra centrosinistra (candidato Gramillano) e centrodestra (con Bugaro) era di circa il 7% con in vantaggio il primo che poi diventò sindaco.

Ieri, per la prima volta nella storia del capoluogo di regione, lo scenario si è ribaltato con il centrosinistra costretto a inseguire.

Silvetti ha conquistato le frazioni, ha avuto buoni consensi nelle periferie, mentre Ida Simonella ha recuperato soprattutto nel centro della città.

A questo punto, come ogni secondo turno che si rispetta, ci sarà il nodo degli eventuali apparentamenti. Difficilmente il centrodestra troverà alleanze viste le forze in campo, mentre qualche chance in più la potrebbe avere la Simonella. Fuori dal ballottaggio sono rimasti il Movimento 5 stelle, la sinistra con "Altra idea di città" ed Europa Verde. Tutti partiti e liste che potrebbero condividere il percorso con il centrosinistra anche se, alla luce della campagna elettorale appena conclusa, i temi ambientali tengono lontani gli schieramenti dell’alveo progressista. Possibile quindi che, anche la Simonella, prosegui nel cammino in solitaria o meglio con quelli che sono già i suoi compagni di viaggio.

Sul fronte opposto, eslcludendo apparentamenti, Silvetti punta "sul dialogo con le persone. Continueremo a parlare conm gi anconetani dei problemi che vive questa città studiando le soluzioni per il futuro".

Di sicuro il candidato del centrodestra ha raccolto anche un voto di malcontento che adesso dovrà essere "coltivato" semmai provando a trovare altri elettori che, in questo primo turno, sono rimasti a casa.

La parola d’ordine a questo punto è riuscire a riportare gli anconetani alle urne. Da sempre il secondo turno vede crollare l’afflauenza con un 15% di elettori in meno rispetto alle due settimene precedenti. E’ evidente che a non andare ai seggi potrebbero essere in primis i votanti che hanno visto uscire di scena i propri candidati, ma non solo.

C’è chi si è mobilitato sperando nella vittoria al primo turno di uno dei contendenti e poi non si presenta al ballottaggio convinto ormai di un determinato verdetto.

Ma questa volta è diverso. Sia nel centrosinistra che nel centrodestra ci dovrebbero essere quelle motivazioni che potrebbero portare alle urne tante persone. Ida Simonella corre per confermare quel governo cittadino del quale ha fatto parte da assessore nei due mandati di Valeria Mancinelli.

Sul fronte del centrodestra la mobilitazione potrebbe continuare a mantenersi viva con l’obiettivo si portare via per la prima volta a Pd e soci la guida della città con Daniele Silvetti. Insomma due fazioni che hanno tutto per potersi mobilitare anche tra due domeniche con l’obiettivo di portare a casa una vittoria.

a. q.