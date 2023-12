"Lo schiaccianoci" al Gentile col Balletto Nazionale di Romania

E’ uno dei classici appuntamenti natalizi per quel che riguarda la danza. Parliamo naturalmente del balletto ‘Lo schiaccianoci’, con musiche di Cajkovskij su libretto di Marius Petipa, tratto dal racconto ‘Schiaccianoci e il re dei topi’ di Hoffmann. Questo amatissimo capolavoro va in scena questa sera (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano, nell’interpretazione del Balletto Nazionale della Romania. E’ una data fuori abbonamento della stagione promossa dal Comune e dall’Amat. L’opera andò in scena per la prima volta il 18 dicembre 1892 e divenne immediatamente il più importante balletto di Natale in mezzo mondo. Quella di Fabriano è una tappa del tour italiano della storica compagnia del Balletto di Stato Rumeno, che sarà ospite nei più importanti teatri italiani. La storia dello ‘Schiaccianoci’, ambientata agli inizi dell’Ottocento, si svolge alla vigilia di Natale quando Drosselmeyer, eccentrico inventore di giocattoli, molto amato dai bambini, viene invitato a casa del sindaco.

Le scenografie incantate e i ricchi costumi, la festosa atmosfera natalizia e l’impeccabile professionalità del Balletto Nazionale della Romania, renderanno partecipe lo spettatore della stessa magia della fiaba di Hoffmann. Informazioni: biglietteria del Teatro Gentile (07323644), Amat (0712072439) e biglietterie del circuito vivaticket (anche on line).