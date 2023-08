Lo schianto in moto "Pippa", il portierone che il calcio a 5 adorava "Come te nessuno mai"

di Giacomo Giampieri

Si potesse dare consistenza ai sogni di Luca Fiordelmondo beh, c’è da scommetterci: avrebbero assunto la forma di un pallone. Preferibilmente se a rimbalzo controllato. Quella sfera che, da sempre e per sempre, ha smanacciato per evitare che entrasse in rete. Prima da portiere, poi da preparatore e infine da allenatore. Giusto il tempo di vincere un ennesimo campionato di C2 a Montemarciano, la sua città, ad aprile scorso.

E poi conseguire, il 24 giugno, il patentino federale da tecnico. Degno completamento, atroce completamento di un viaggio nei palazzetti delle Marche, che è terminato due giorni fa, il 9 agosto, a Castelfidardo. Altro scherzo di un infausto destino: il sorriso di "Pippa", il soprannome con cui era conosciuto, si è spento cinque giorni dopo il compimento del 52esimo compleanno. Si potesse descrivere con una parola, invece, sarebbe la passione. Quella che metteva per lo sport. Che equilibrava perfettamente tra la famiglia e il lavoro da rappresentante di bibite per la Barzetti di Senigallia. Ma il calcio a cinque era ben alto nell’indice delle priorità.

E quel mondo del futsal, oggi, gli rende omaggio pieno di sgomento e incredulità. In un mare di messaggi di cordoglio e ricordi per uno uomo speciale. Apre il presidente dell’assoallenatori di Ancona, Paolino Giampaoli: "Abbiamo condiviso per anni la passione per il calcio a 5 e da ultimo ci siamo ritrovati per il corso di futsal – dice -. Eri una persona fantastica, sempre pronta alla battuta e alla risata. Nei nostri messaggi privati mi facevi sorridere e anche un po’ arrabbiare, ma questo eri tu amico mio. Sei stato un grande portiere e non ti dimenticherò mai". Continua l’amico e compagno di sempre, Francesco Fabretti: "Pippa era il portiere più forte con cui ho giocato, il preparatore dei portieri più bravo che ho conosciuto ed il collaboratore migliore che potessi avere – scrive -. Ma soprattutto era una delle persone più care che ho. Uno di quegli amici, quelle rare persone che se avevi un problema a qualsiasi ora del giorno e della notte sarebbe corsa da me ad aiutarmi. Non ti ho mai detto quanto ti voglio bene e nemmeno tu l’hai mai detto a me. Ma entrambi sapevamo benissimo quanto fosse stretto il nostro legame. Il tuo amico Fabbro ti porterà nel cuore per sempre". E prosegue il giornalista Giancarlo Trapanese: "Una pugnalata, caro Pippa. Un dolore davvero troppo forte – il pensiero -. Caro amico, portiere della Giampaoli-Gaudianello, persona con un profondo senso ed entusiasmo per la vita", postando sui social alcuni scatti dei quella gloriosa squadra anconetana del 1993 con il mitico Dirceu e mister Zandegù. Tanti i club nei quali Fiordelmondo aveva giocato fino ad una decina di anni fa, prima di prendere la strada da mister. Dalla Giampaoli, si diceva, al Collemarino, il Castelferretti, l’Ankon Nova Marmi, il Varano, la Dorica, lo Jesi e, appunto, il Montemarciano, con il quale era decollato recentemente in C1. Ecco che quel grande capitale umano che ha lasciato, non verrà disperso da chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. "Un dramma indicibile – sottolinea il presidente del Città di Falconara, Marco Bramucci -. Un aneddoto? Ne avrei troppi. Ricordo le serata interminabili a chiacchierare. Pippa ha rappresentato il vero volto del calcio a cinque nostrano. E lo ha fatto in tutti i ruoli, creando buoni rapporti con chiunque. Un esempio". La sintesi di chi era Luca Fiordelmondo nelle parole di un ex compagno: "Tosto, cocciuto, un vero agonista in campo e un amico sincero fuori". Buon viaggio, Luca. In un mondo di porte, certo. Ma senza guanti, come il futsal insegna, per parare il pallone.