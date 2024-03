Lo sciopero alla Teamsystem: "No al trasferimento a Pesaro. Chiediamo solo dignità e rispetto"

"Dignità e rispetto su Teamsystem" grida lo striscione. Sono le 10,30 a Jesi. Oltre un centinaio di dipendenti dell’azienda informatica che ha annunciato per settembre la chiusura della sede di Fontedamo (ex centro direzionale Banca Marche) escono dai cancelli del grande immobile che da settembre rischia di restare un grande contenitore vuoto. Altri arrivano da casa dove erano in smartworking. Alta adesione, tra i 300 dipendenti Teamsystem, allo sciopero di sei ore indetto da Fiom e Uilm. Tutti decisi a dire no al trasferimento a Pesaro o, in subordine a chiedere lo "smart working al 100%, massimo con una-due trasferte mensili a Pesaro".

Ad ascoltare le richieste dei lavoratori c’erano anche il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo che ha già chiesto e ottenuto un incontro con i vertici aziendali, il vicesindaco Samuele Animali e alcuni consiglieri di maggioranza. "Questa è un’azienda che fa utili e il profitto più grande lo registra proprio in questa sede centrale di Jesi – rimarca Maurizio Gabrielli per la Fiom – E’ questo il premio? L’adesione allo sciopero è stata massiccia e non era scontato. Ora ci aspettiamo una convocazione. Questa sede è stata realizzata sei anni fa per riunire Senigallia, Ancona e Fabriano. Ora ci viene detto che cambierà tutto. Il prossimo passo quale sarà, andare tutti a Milano? Fornire un camper ai lavoratori?".

La richiesta prioritaria è lo smartworking al 100% che oggi comunque già si attesta tra il 60% e 80%. "L’azienda non ha problemi finanziari – rimarca Vincenzo Gentilucci per la Uilm – ma segue la logica del profitto che a loro non basta mai. Chiude una sede con 300 lavoratori ma non guarda all’aspetto sociale. Tanti giovani che da anni lavorano per Teamsystem si sono sistemati a Jesi, magari hanno comprato casa e stipulato un mutuo. Hanno famiglia. Ma ora gli si chiede di andare a Pesaro a 75 chilometri di distanza, anche tre volte a settimana. Promettono un coworking con sedi in affitto con 30 -40 posti, insufficienti e nessuna garanzia sul mantenimento di una sede di lavoro che non obblighi alla trasferta. Siamo aperti al confronto e se non si vorrà mantenere proprio questa sede che si conceda lo smartworking totale con indennità di trasferta nei pochi giorni in cui si dovrà andare a Pesaro".

"Si tratta – spiega il primo cittadino di Jesi – di un contesto economico e occupazionale importante per la nostra città. Ho raccolto le preoccupazioni dei lavoratori e avviato un’interlocuzione con l’azienda, con la quale mi confronterò in settimana. C’è ogni disponibilità, da parte mia, a ragionare su ipotesi percorribili che possano agevolare il mantenimento del lavoro nella nostra città". Dall’azienda intanto ribadiscono: "Si tratta di progetto strategico volto a rafforzare il posizionamento dell’headquarter storico di Pesaro come principale hub di innovazione digitale in tutto il centro Italia".