Lo sciopero blocca il Galilei. Manifestazione e niente lezioni: "Aumenti salariali inesistenti"

La preside del liceo scientifico ‘Galilei’, Alessandra Rucci, esce dall’istituto e, attorniata da centinaia di studenti legge quelli che saranno gli orari, classe per classe a seguito dello stato di agitazione proclamato da Cgil e Uil. A ogni sua comunicazione ci sono boati di giubilo o di disappunto visto che lo sciopero - la cui adesione nell’istituto diretto dalla Rucci non è stato comunque altissimo tra i docenti, ma consistente sul personale non docente: 14 insegnanti su 62 (23%), 11 membri del personale Ata su 27 (41%) di cui solo 9 bidelli su 12 (75%) - , ha limitato di molto le lezioni in classe. Per alcuni la campanella ieri non è praticamente suonata, gli orari non erano coperti da alcun docente e quindi già alle 9, dopo l’ora di protesta subito all’inizio della mattinata, sono stati liberi di andarsene; per altri è andata diversamente e le lezioni sono state garantite, seppure a singhiozzo, fino alle 10 e alle 12 per altri. La mattinata dello sciopero al liceo di Tavernelle all’ombra della facoltà di ingegneria era iniziata alle 7,30 quando studenti, professori e i rappresentanti sindacali si sono ritrovati, molto numerosi, davanti al cancello d’ingresso. Una protesta forte all’interno della giornata di agitazione legata al mondo della scuola.

Lo sciopero studentesco del mattino è stato seguito poi anche dal mondo universitario che nel pomeriggio si è dato appuntamento nella centralissima piazza Roma grazie all’iniziativa ‘Fuori dalle Orbite’, con musica dal vivo, dj set e live painting, organizzata dalle sigle Gulliver e Udu.

Tornando, alla protesta del mattino davanti al ‘Galilei’, a coordinare lo stato di agitazione personale della Cgil, in particolare del movimento ‘Le radici del sindacato’, un’area programmatica e congressuale della sigla sindacale principale.

Tante le rivendicazioni avanzate, a partire dagli aumenti salariali del personale: "Devono essere adeguati all’inflazione, così si perdono 400 euro lordi al mese _ chiedono i sindacalisti Cgil _ e poi no al dimensionamento delle scuole che porterà a pesanti tagli all’organico e alla chiusura di sedi scolastiche in molti territori. Ma soprattutto servono risorse per l’istruzione, per garantire gli organici, per stabilizzare i precari, il tempo scuola. E poi la ricerca pubblica, il diritto allo studio e strutture adeguate". Il presidio sindacale al liceo ‘Galilei’ si è concluso poco prima delle 9, quando parte degli studenti è tornato in classe e gli altri se ne sono andati saltando le lezioni.