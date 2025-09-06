"Lo sciopero non serve. Scelta di pregiudizio. Nessun licenziamento"

Al vertice in prefettura per la mediazione su Conerobus c’era anche il nuovo direttore generale, Paride Gasparini oltre al presidente Italo D’Angelo.

Gasparini, condivide il comportamento delle organizzazioni sindacali che hanno fatto saltare il banco?

"Credevo che una volta davanti al prefetto le posizioni potessero essere più morbide".

L’Rsu, in particolare, accusa l’azienda di non essere minimamente coinvolta nelle decisioni, alcune molto delicate, assunte negli ultimi mesi: è così?

"Guardi, io sono stato nominato Direttore generale il 25 maggio scorso e da allora ho incontrato le rappresentanze sindacali ben otto volte. Se vuole posso essere preciso con le date. Certo, quando l’8 agosto scorso sono state proclamate le procedure di raffreddamento ho capito che non c’erano i margini per discutere. Ripeto però, non possono dire che io non li abbia o non li voglia incontrare e accusarci al tempo stesso di essere chiusi al confronto".

La preoccupa la minaccia dello sciopero?

"È uno strumento legittimo, ma non credo sia la soluzione ideale. Ai sindacati chiedo: e il giorno dopo lo sciopero cosa succede, cosa pensano potrebbe cambiare? Si tratta di una scelta pregiudiziale e motivazioni che arrivano dal passato".

Proporre loro di incontrarli il 10, tra l’altro il giorno dopo della presentazione del piano di revisione dell’orario invernale alla stampa, non le sembra una provocazione?

"Sono due cose diverse, noi ci siamo dimostrati disponibili a presentare loro una bozza del piano industriale, non il documento finito e immodificabile, questo deve essere chiaro. Era l’occasione giusta per approfondire il tutto, non l’hanno raccolta".

Direttore, può chiarire, una volta per tutte, la questione del personale: prevedete licenziamenti oppure no?

"Nel nostro lessico non è mai comparsa quella parola e posso assicurare che non comparirà. Ci saranno degli incentivi e altre misure, ma nessun dipendente verrà lasciato fuori. Tutto questo è chiarito nel piano industriale".

A tal proposito, a che punto siete?

"Abbiamo iniziato a lavorare con i nostri team di consulenti esterni, legali, contabili e amministrativi da questa estate. In tempi brevi lo presenteremo dopo l’approvazione condivisa".

Il Comune vi deve circa un milione di euro per servizi resi, perché non arrivano?

"Sono ottimista. L’amministrazione ha inserito quei soldi nel Piano economico di gestione da liquidare all’Atma. Il bilancio lo chiederemo quando gli presenteremo la bozza di piano industriale".