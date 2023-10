Lo scontro politico: "Pronti al passo indietro": "Ma noi ci opponiamo"

"Non abbiamo una posizione ideologica sul Molo Clementino e se sarà necessario siamo disposti a fare un passo indietro e riprendere il discorso, purché non si vada a scapito dell’ambiente. Noi coerenti fino in fondo e pronti a metterci in discussione". È il consigliere di Fratelli d’Italia Jacopo Toccaceli a togliere le castagne dal fuoco per il sindaco Silvetti e a ‘benedire’ il prosieguo dell’iter legato al banchinamento per le grandi navi. La Commissione straordinaria di ieri sul Dpss (Documento di programmazione strategica), e soprattutto sul Molo Clementino, ha chiarito un intento condiviso, al netto del tempo perso per accedere alla fase progettuale: "Le crociere sono un asset fondamentale di cui non possiamo permetterci il lusso di perdere le potenzialità" ha aggiunto Riccardo Strano, anche lui di Fratelli d’Italia, confermando la bontà del piano legato allo sviluppo dell’hub di Msc.

Durante i lavori sono emersi chiaramente i dettagli legati alle questioni ambientali. L’elettrificazione del molo consentirà un ulteriore abbattimento delle fonti inquinanti, una risposta diretta alle associazioni ambientaliste che temevano, al contrario, una deriva di quel genere in rapporto ai risultati del Pia, il piano contro l’inquinamento di Ancona. Neppure le notizie diffuse dall’Autorità portuale sul sistema di cold ironing anche per il Clementino ha cambiato il tono: "Una Commissione politicamente surreale con le parti politiche capovolte: il centrosinistra che chiede di andare avanti con un progetto che punta ad aumentare l’inquinamento ambientale e a un turismo predatorio e la maggioranza di centrodestra che si oppone. C’è una questione legata alla salute della cittadinanza e per questo noi ci opponiamo a quel disegno". Mentre davanti alla sede di Palazzo del Popolo un gruppo di manifestanti del Comitato Porto-Città e di Altra Idea di Città scandiva lo slogan ‘Giù le mani dal Molo Clementino’, in aula il consigliere comunale di Altra Idea di Città, Francesco Rubini, confermava la sua contrarietà al progetto. Lo stesso Rubini, nei mesi scorsi, aveva presentato un emendamento allo stesso Silvetti in cui lo impegnava a non portare avanti la banchina grandi navi. Il sindaco ha attuato la sua exit strategy fino all’atto di giunta di venerdì scorso che passa la palla al Ministero, ma di fatto avalla tutto il processo: "L’atto di giunta emesso mi ha fatto male – ha detto Giacomo Petrelli, consigliere Dem – Secondo Rubini il molo Clementino rappresenta una visione conservatrice e invece è l’emblema del vero progresso e lo sviluppo sostenibile passa da progetti del genere. Crescita economica e sostenibilità ambientale sono compatibili in questo caso. Peccato, il sindaco aveva l’occasione di farsi carico di questo sviluppo e l’ha mancata".