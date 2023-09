Lo scooter finisce sotto il camion: prima dell’impatto salta e si salva

Stava uscendo da via dell’Industria a Osimo Stazione per immettersi lungo la strada principale, la statale 16, quando è avvenuto l’incidente.

E’ successo intorno alle 15.30 ieri, c’era un mezzo pesante all’altezza del McDonald’s che, stando ai primi accertamenti, aveva occupato l’intera carreggiata nell’effettuare la manovra quando è sopraggiunto uno scooter. La moto si è infilata sotto al camion ma il centauro è riuscito a mettersi in salvo poco prima, riportando per fortuna ferite che non sarebbero state giudicate gravi.

Sarebbe "scivolato" via dal motociclo in corsa non appena si è accorto che stava per finire sotto al tir riportando lesioni a una mano ma rimanendo sempre cosciente, in piedi bordostrada fino all’arrivo dei soccorritori. Sul luogo sono intervenute l’ambulanza medicalizzata, i vigili del fuoco del distaccamento di San Sabino e la polizia locale di Osimo per i rilievi e per gestire il traffico, difficile in quell’arteria ad alta percorrenza.

La circolazione è stata deviata con lunghe code per almeno un’ora. Non è affatto il primo incidente che avviene a quell’incrocio né in quello vicino davanti al centro commerciale Cargopier. Proprio l’altro ieri pomeriggio, sempre lungo la statale 16, poco dopo passato il ponte, se ne era verificato un altro dove erano rimaste coinvolte un’auto e uno scooter. Due i feriti, fratelli in sella allo scooter, all’ospedale in condizioni non gravi.