Lo scrittore Festa ospite della famiglia del parà Mandolini

E’ un evento fortemente voluto dalla famiglia di Marco Mandolini, il parà della Folgore originario di Castelfidardo la cui prematura morte cerca ancora giustizia e verità. Massimiliano Festa, originario dell’Irpinia ed a sua volta paracadutista incursore del nono battaglione "Col. Moschini" è l’autore del libro inchiesta "Pioggia salata" che in breve tempo è diventato un caso editoriale, entrando tra i best seller di Amazon. E’ un testo coraggioso in cui affronta e svela vari retroscena delle stanze del potere e dei misteri italiani con il ritmo incalzante e mozzafiato del thriller dove fluttuano verità inquietanti. Lo scrittore è ospite della città e della famiglia Mandolini domani alle 18 nella sala convegni di piazza Sant’Agostino con ingresso libero.