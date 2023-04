Lo sdegno della società rossoblù "Un agguato vile, vanno denunciati"

Tra Fano e Senigallia il clima è ancora rovente. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’aggressione di domenica pomeriggio ai danni dei fan della Vigor, nel frattempo la dirigenza del club senigalliese non cela il proprio sdegno per l’accaduto in una giornata che avrebbe dovuto celebrare il percorso di due protagoniste indiscusse del campionato di Serie D. Il direttore sportivo della Vigor Senigallia Roberto Moroni manifesta così la propria amarezza per l’accaduto: "Ad inizio gara non ero ancora al corrente dell’accaduto – spiega Moroni – Certi episodi devono essere condannati, non siamo abituati a viverli e non dobbiamo accettarli in alcun modo. Un agguato è vile e mai giustificabile, mi auguro che i responsabili vengano individuati dalle forze dell’ordine e denunciati. Episodi del genere fanno male allo sport, non so chi abbia deciso di commettere questi gravissimi gesti, ma tali soggetti vanno allontanati, chi vuole godersi una partita di calcio deve farlo in totale serenità".

Ciò che è successo per strada e nel parcheggio vicino a Ponte Metauro avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi se le forze dell’ordine non fossero intervenute con il giusto tempismo. Per fortuna all’interno dell’impianto fanese la situazione è rimasta sotto controllo, solo qualche battibecco in tribuna, ma nessun episodio di assoluta gravità. "La situazione non è degenerata durante la partita, quando si accende la miccia è necessario prestare massima attenzione – rimarca il dirigente della Vigor Senigallia – Non mi risultano gesti sconsiderati nel settore ospiti da parte dei sostenitori della Vigor, non ci sono state ritorsioni e ciò che è accaduto poche ore prima dell’inizio della gara non si è ripetuto al termine della sfida, questo aspetto mi consola perché certe provocazioni, seppur gravi, non devono mai essere raccolte".

Le polemiche sono proseguite anche dopo il verdetto del campo: sui social infatti tifosi ed appassionati senigalliesi hanno descritto ciò che è successo prima del fischio d’inizio mostrando la propria indignazione.

Nicolò Scocchera