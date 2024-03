Lo sfogo dell’assessore: "Non c’è un euro in cassa. Manutenzioni impossibili. E ora chi tappa le buche?"

La prima variazione di bilancio del 2024, annunciata per l’inizio e poi posticipata di volta in volta, inizia a diventare un problema per diversi settori dell’amministrazione comunale. Casse vuote o semivuote per la cultura, il decoro, il verde, le manutenzioni (a parte il G7 Salute), la sistemazione delle spiagge in vista della stagione estiva, il turismo. A proposito di manutenzioni ieri l’assessore con la delega, Stefano Tombolini, ha alzato pubblicamente la voce: "Non abbiamo più un euro in cassa e così non possiamo andare avanti – ha detto il titolare dei lavori pubblici le cui prediche continuano a restare inascoltate – Chi di dovere metta mano quanto prima alla variazione di bilancio, assolutamente prima di Pasqua, altrimenti devo fermare il lavoro. Il fondo per le manutenzioni destinati al magazzino comunale è ormai esaurito. Sto parlando dei 50mila euro concessi a sede di bilancio di previsione in luogo dei 150mila destinati agli stradini per tappare le buche, a partire dagli interventi più urgenti. Qualcosa all’interno della macchina comunale va assolutamente registrato e io lo dico, sono in grande difficoltà operativa".

Lo sfogo è partito quando Massimo Mandarano (Italia Viva – Centro) ha presentato la sua interrogazione dedicata allo stato penoso dell’asfalto all’incrocio tra via Rismondo e via Damiano Chiesa: "Quella zona è stata asfaltata alcuni anni fa, compresa la bonifica del sottofondo, ma l’emergenza è tornata e servirebbe intervenire. Vorrei però segnalare a tutti i consiglieri che l’elenco delle strade in calendario per le manutenzioni ordinarie e straordinarie è pubblicato sul sito del Comune; le strade che non fanno parte di quella lista non prevedono lavori imminenti. Servono fondi da impiegare nella spesa corrente per valorizzare il territorio. Rispetto al passato le risorse per le manutenzioni, al contrario, sono inferiori e le casse all’asciutto. Le somme messe a bilancio rispetto ad altre voci sono briciole e invece è necessario normalizzare le sperequazioni".

Parole facilmente interpretabili quelle dei Tombolini che non lasciano spazio a malintesi. Nei primi nome mesi la linea della giunta Silvetti ha imboccato la strada degli eventi, delle feste e del rilancio del tessuto economico, mentre buona parte del resto è stato sacrificato. Lo dicono gli atti e ieri lo hanno rafforzato le parole dell’assessore ‘tecnico’ dei lavori pubblici, non nuovo a sfoghi educati, ma incisivi rispetto alle priorità da mettere in campo. Figli e figliastri insomma, prima le feste poi le buche, prima gli eventi poi il decoro, il verde pubblico e i tanto declamati borghi, le povere frazioni lasciate allo sbando dopo i proclami dell’allora candidato sindaco Silvetti in campagna elettorale.