Lo Shalimar finisce nei luoghi "horror"

La discoteca Shalimar finisce tra ‘I luoghi dell’abbandono’: una community di Facebook dove vengono postate le immagini di aree in disuso di tutto il mondo. E c’è anche lo Shalimar Club, la discoteca che per trent’anni è stata un fiore all’occhiello non solo della spiaggia di velluto, ma dell’intero Adriatico. Lo Shalimar Club è una delle 250 discoteche d’Italia presente nel libro ‘Dove andiamo a ballare questa sera?’, scritto dal ministro Gianni De Michelis nel 1988. L’ex discoteca Shalimar di Senigallia è stata venduta all’asta nel giugno 2022 per 715.500 euro, una cifra inferiore rispetto al prezzo di base d’asta iniziale. L’immobile è stato chiuso definitivamente nel 2008, ma già da qualche anno apriva sporadicamente. Il nuovo proprietario è un’immobiliare laziale che si è aggiudicata lo spazio, per cui però risulterebbe complicato un cambio di destinazione d’uso da complesso turistico ricreativo ad altro. C’è chi ha avanzato l’ipotesi che, sulle ceneri dell’ex discoteca, potesse sorgere una casa di riposo di lusso, ma dal momento dell’acquisto tutto è rimasto com’era, poltroncine a bordo pista comprese: usurate, ma molte ancora allo stesso posto. Un pezzo di storia che ora viene, insieme a tanti altri luoghi del mondo, catalogato come ‘abbandonato’, ma ancora nel cuore di tanti senigalliesi.