Lo show acrobatico Babbo Natale e gli elfi si calano dalle Muse. Bimbi in festa e selfie

Babbo Natale e gli elfi scendono dal tetto del teatro delle Muse. Uno spettacolo improvviso, per il quale si sono fermate persino le aut: impossibile non immortalare la scena. È accaduto ieri, attorno alle 16. Impazienti i bambini, sorridenti i genitori. In tanti si sono fermati in piazza della Repubblica per ammirare un eccezionale spettacolo natalizio. Naso all’insù e fotocamere puntate sulla facciata principale delle Muse, vicino ad una via della Loggia addobbata a festa. I ragazzi di ´EdiliziAcrobatica´, azienda leader nelle ristrutturazioni esterne su fune, hanno fatto capolino dal balconcino sopra l’ingresso del teatro. Una volta messi in sicurezza con caschi e cavi, si sono arrampicati fino al timpano della struttura, tra gli applausi di adulti e piccini. Allegra, quattro anni e mezzo, era in centro con i nonni: "Io sono emozionata – dice sgranocchiando un cioccolatino – La letterina? Sto ancora scegliendo i regali da chiedere". Filippo (3 anni e mezzo) è a due passi da lei, sul passeggino. Mamma Debora l’ha accompagnato perché scalpitava nel vedere Santa Claus dal vivo. Luca Fioretti abbassa la barba bianca e posa il sacco dopo essere sceso da circa 20 metri di altezza: "È bello regalare un sorriso ai bambini, è una cosa davvero gratificante".

Sulle note delle più celebri canzoni natalizie, i piccoli si radunano addosso ai folletti per prendere i regalini. C’è chi chiede caramelle e chi, invece, vuole un palloncino. Il blu e il rosa vanno per la maggiore, ma c’è anche il giallo. Per i golosi, busta di cioccolatini. Dalle finestre, si affaccia la gente, dipendenti degli uffici di corso Mazzini o semplici abitanti di piazza della Repubblica. Intonano ´All I want for Christmas is you´ e agitano le braccia su Maraiah Carey aspettando che passino Wham! e Bublè sulle casse bluetooth.

Soddisfatto Luca La Farciola, responsabile anconetano di ´EdiliziAcrobatica´: "Abbiamo oltre 100 sedi in Italia e ogni anno – evidenzia – facciamo questo tipo di spettacolo. La cosa meravigliosa è vedere i bambini in preda allo stupore del momento e persino i nostri ragazzi si divertono nel portare avanti questa iniziativa a carattere sociale". Annualmente, gli operai acrobati si calano da un edificio importante di una città: "In passato, siamo stati al Salesi con Spiderman e i supereroi. Ieri, abbiamo scelto le Muse. Per non rovinare la rete sul timpano dell’edificio, abbiamo installato gli ancoraggi necessari prima di metterci in sicurezza, proprio come facciamo con i cantieri su corda. Una predisposizione che è avvenuta ieri mattina". Poi, alle 16 la discesa di Babbo Natale e dei suoi 4 elfi, che hanno incontrato la folla tra gli applausi e caroselli di auto.

Nicolò Moricci