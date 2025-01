Lo show della Incontrada non sarà recuperato. Scattano i rimborsi

Lo spettacolo "Ti sposo ma non troppo" con Vanessa Incontrada al teatro Gentile di Fabriano già annullato non sarà recuperato per indisposizione della protagonista. In un primo momento era stato comunicato che lo spettacolo sarebbe stato riprogrammato a breve ma non sarà così. I rimborsi possono essere chiesti entro venerdì 7 febbraio. Per gli acquisti in biglietteria occorre presentare il biglietto o l’abbonamento originale al punto vendita dell’acquisto, per quelli online occorre seguire la procedura su vivaticket.com.