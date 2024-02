Lo show Nba di Tamberi. Schiacciate e spettacolo,. Gimbo conquista gli States: "Non lo dimenticherò mai"

Ha cominciato con un Alley-oop, una giocata volante da brividi, poi ancora due schiacciate ad alto tasso di spettacolarità: Gianmarco Tamberi in campo a Indianapolis per l’Nba All Star Celebrity Game è stato uno spettacolo nello spettacolo, d’altra parte le sue doti cestistiche e la sua elevazione l’America non le ha scoperte certo venerdì scorso. Peccato che per il Gimbo nazionale la partita non sia andata come avrebbe voluto: alla fine il suo team, quello denominato Stephen A perché guidato dal personaggio televisivo e giornalista sportivo Stephen A. Smith, ha perso per 100-91 contro il Team Shannon, quello che ha messo in mostra Micah Parsons, stella del football che gioca con i Dallas Cowboys e che ha messo a referto ben 37 punti e 16 rimbalzi guadagnandosi il titolo di Mvp della serata. Il saltatore anconetano e campione olimpico, mondiale ed europeo, che già aveva partecipato all’edizione 2022 dell’Nba All Star Celebrity Game, però s’è fatto notare eccome, partecipando attivamente alla partita in ogni circostanza, quando coach Smith l’ha chiamato in campo, consapevole delle sue doti atletiche e cestistiche.

Gimbo non s’è fatto attendere, insomma, sfoderando giocate di alta spettacolarità sull’avveniristico parquet interattivo del Lucas Oil Stadium di Indianapolis – illuminato da 25 milioni di luci led e casa della squadra di football Indianapolis Colts – proprio com’era accaduto due anni fa in occasione dell’evento organizzato, in quella circostanza, a Cleveland. D’altra parte il basket è stato sempre la sua grande passione, come Tamberi ha scritto e detto ripetutamente negli anni, sui suoi social e davanti a microfoni e telecamere: "Quelle giornate che difficilmente dimentichi… Quelle sensazioni che ti rimangono impresse sulla pelle… Non so se avrò mai più la possibilità di giocare questa partita, per ora l’unica cosa di cui sono certo è che sono immensamente grato a coloro che mi hanno dato la possibilità di vivere tutto questo – ha scritto Gimbo sul suo Instagram, pagina seguita da oltre 750mila followers –. Ci aspettano altri due giorni da brividi, un weekend a Indianapolis che cercherò di raccontarvi e farvi vivere il più possibile. Un saluto e un abbraccio da un ragazzo felice negli Usa!".

Il campione ha postato su Instagram anche diversi video della serata vissuta sul parquet di Indianapolis e dopo il weekend tornerà a casa pronto a rituffarsi nella preparazione in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi. g.p.