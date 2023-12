Lo show per i bimbi del Salesi. Babbo Natale arriva dal cielo

Il Babbo Natale dei vigili del fuoco al Salesi: i pompieri organizzano una raccolta fondi e distribuiscono regali e sorrisi dall’autoscala. Esilarante il trenino coi clown. Seguitissimo, come ogni anno, l’evento del comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona, che ieri mattina si sono presentati in massa al pediatrico di via Corridoni. Un’autoscala fiammante è entrata fra le ambulanze con un Babbo Natale al seguito. Ad aiutare Santa Claus, i tanti pompieri che gli hanno messo a disposizione una scala di circa 30 metri per raggiungere tutti i reparti dell’ospedaletto: dall’oncoematologia alla rianimazione passando per la neuropsichiatria. A spadroneggiare in modo simpatico e divertente, c’era pure il cane Vega, la mascotte del comando, con al seguito il suo Michele Gobbi. Anche lui in divisa, proprio come Samuele Ottavianoni, che – barba bianca e occhi azzurri – ha vestito i panni di Babbo Natale. Abito rosso e campanella in mano, ha salutato i piccoli ricoverati, tra le mamme e i papà: "È un’iniziativa che facciamo con passione per i bimbi meno fortunati di noi che hanno bisogno di un supporto in più rispetto agli altri – commenta Santa Claus – Ti guardano con gli occhi spalancati, per loro (e per noi) è una gioia".

Ai baby pazienti sono andati tantissimi gadget: il diploma da pompiere, ma anche colori e borracce con il logo dei vigili del fuoco di Ancona. "È un’emozione importante e lo si capisce dalla partecipazione spontanea del personale libero dal servizio" dice Fabrizio Mancini, uno dei dirigenti della caserma di via Bocconi. "C’è una grande sensibilità per questa causa – prosegue – Una predisposizione all’aiuto attraverso cui vogliamo dare un minuto di sorriso a chi sta aspettando la salute. Per me che sono qui, questo è un soccorso speciale – scherza – Se pensate che siamo in circa 20 persone e che un turno ordinario è di 15 vigili, beh, potremmo fare un’altra centrale al Salesi", ride.

Babbo Natale sale sulla scala e comincia il suo giro a 20 metri di altezza. Tommaso (4 anni e mezzo) lo saluta dal basso. "È uno spettacolo di solidarietà, lui è entusiasta – sottolinea mamma Letizia – È bello vederlo sorridere". I pompieri dorici hanno raccolto una somma come 1200 euro da destinare all’associazione Raffaello. La presidente Nazarena Barboni li impiegherà nelle attività dell’organizzazione, "dalle case di accoglienza ai pacchi alimentari per profughi, fino al progetto di cure palliative che prenderà forma al Salesi". Un grazie ai vigili arriva anche da Milena Fiore, presidente delle Patronesse, mentre i pompieri si esibiscono in un inaspettato trenino con la dottoressa Ripippi, clown del pediatrico: è la prima volta che accade.

Nicolò Moricci