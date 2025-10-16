Lo skatepark diventa un caso: "E’ un’opera partita con noi. Grazie alla giunta solo ritardi"

La giunta di centrodestra inaugura lo SkatePark di Posatora, l’attuale minoranza che sosteneva quella precedente di centrosinistra ne rivendica la paternità. Tra pochi giorni un’altra opera ideata, progettata, finanziata e in parte avviata dall’amministrazione Mancinelli conoscerà l’emozione del taglio del nastro, un evento che spacca ulteriormente il fronte politico cittadino: "Una visione lungimirante della precedente amministrazione che sullo sport inteso come aggregazione, educazione e benessere ha investito circa 2 milioni di euro all’anno per dieci anni – attacca il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ancona – Oggi, sulla stampa locale e sulla nota dell’ufficio stampa del Comune, leggiamo che l’opera sarebbe il frutto della ’visione lungimirante della attuale amministrazione’, la stessa che ad oggi ha sottratto risorse allo sport per destinarle ad altro, soprattutto alle feste della ‘Grande Ancona’ di cui oggi non c’è traccia. Si assiste, anzi, alle chiusure delle attività produttive piccole e grandi e a una totale confusione progettuale della viabilità urbana, senza dimenticare la confusione nelle opere pubbliche legate ai progetti Pnrr e così via".

La grande struttura sportiva di via Grotte è tra le più grandi e moderne d’Italia e potrà ospitare manifestazioni sportive di livello nazionale. Una struttura progettata e finanziata per 600mila euro nel 2022 per rispondere alle richieste di sportivi e appassionati e finalizzata anche alla riqualificazione urbana e alla aggregazione giovanile. I lavori dovevano terminare nel 2023, alla fine sono passati altri due anni: "Sempre l’ufficio stampa del comune di Ancona – aggiungono i Dem – scrive che l’impianto è stato finanziato dall’amministrazione comunale senza alcun riferimento a quale, e riporta la seguente dichiarazione dell’assessore agli impianti sportivi Daniele Berardinelli: ‘Siamo orgogliosi di consegnare alla città uno spazio di questo livello. È la dimostrazione di come si possa investire sui giovani, creando un polo d’eccellenza che coniuga sport, cultura, socialità e cultura urbana in un ambiente sicuro e stimolante’. Sì assessore, siamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto, non lei. Lei è responsabile del ritardo dell’opera".

p.cu.