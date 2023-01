Lo Sperimentale nell’universo di Cenerentola

Uno spettacolo apparentemente riservato ai bambini, ma realizzato con la ‘profondità’ e la raffinatezza dei migliori lavori per i grandi. ‘Cenerentola’ è un titolo che evoca subito il mondo della fiaba, ma la versione che andrà in scena domani (ore 18) al Teatro Sperimentale è molto particolare.

La compagnia Zaches Teatro, capeggiata da Luana Gramegna (regia, drammaturgia e coreografia), si addentra nell’universo di Cenerentola per costruire l’ultimo spettacolo della ‘Trilogia della Fiaba’, di cui fanno parte anche ‘Pinocchio’ e ‘Cappuccetto Rosso’. E’ un progetto con un fine preciso: indagare il mondo della fiaba e dei racconti di tradizione orale con l’intento di andare il più possibile lontano nel tempo, alla scoperta di quei particolari che sono stati poco a poco edulcorati, dimenticati o cancellati dalle versioni più recenti.

La società moderna ha dimenticato le sue radici e le fiabe rappresentano gli ultimi frammenti di quel mondo dimenticato. Ricostruire le radici significa recuperare la propria identità che si scopre appartenere ad un bacino molto più ampio di quello che siamo soliti pensare, uno spazio vasto oltre i confini degli odierni stati nazionali.

"Dalla cenere alla corte, Cenerentola è un eroina dai mille volti e artefice del proprio destino – si legge nella presentazione dello spettacolo -. Divenuta nella nostra cultura un riferimento estremamente popolare, è andata sempre di più costituendo il simbolo del riscatto degli oppressi. Fiaba diffusissima di cui esistono nel mondo più di trecento varianti Cenerentola rappresenta forse una delle fiabe più antiche della Terra. In questo caleidoscopio però appare quasi impossibile riuscire a considerare quale sia la ‘vera’ Cenerentola. Nella nostra ricerca e ricostruzione abbiamo deciso di concentrarci sullo studio delle versioni orali più antiche e di due versioni letterarie: quella dei fratelli Grimm e quella della ‘Gatta Cenerentola’ di Basile". La scena, realistica e simbolica insieme, è occupata da un grande focolare pieno di fumo e fuliggine: uno spazio scarno e cinerino, pieno di carbone, abitato da spiritelli, le Cenerine, attraverso cui viene narrata la storia di Cenerentola. Ma più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches Teatro è una fiaba iniziatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato.

Raimondo Montesi