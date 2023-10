Lo spettacolo del Trofeo Vanoni. È il ’’Mondiale’’ di fine stagione

MORBEGNO (Sondrio)

Oggi la 66esima edizione del Trofeo Vanoni proposto dal Csi Morbegno: 143 staffette maschili, 57 staffette femminili e 417 ragazzi al Minivanoni. Il totale fa 960 atleti che faranno di Morbegno la capitale della corsa in montagna. Purtroppo la squadra del Belgio, causa infortuni, non potrà essere al via, ma gli altri stranieri hanno confermato tutti la loro presenza a iniziare dall’Irlanda con la recordwoman Sarah McCormarck e Zak Hanna.

Starting list alla mano, ora è il momento di scoprire chi lotterà per le zone alte della classifica. Tra gli uomini sono ovviamente favoriti i francesi, vincitori 7 volte negli ultimi 9 anni. I cugini d’oltrealpe hanno vinto consecutivamente gli ultimi tre anni e se dovessero primeggiare anche quest’anno si porteranno a casa definitivamente il Trofeo Vanoni, dono del Comune di Morbegno. Coach Jean-Claude Louison ha schierato un terzetto che si affida a capitan Manu Meyssat, miglior tempo lo scorso anno con 29’44”, al giovane Boris Orlhac e all’esperto Alric Petit. A dargli filo da torcere si penserà il team britannico di Matt Knowles, Any Douglas e Ross Gollan, tutti e tre atleti da 30’30” al Vanoni.

Tra le squadre italiane spicca la Valchiese, seconda nelle ultime due edizioni. Al fianco degli esperti Alberto Vender e Luca Merli ci sarà il giovane Devide Caresani, già nazionale allievi nella Youth Cup. Al via non mancherà il recordman del percorso Alex Baldaccini (GS Orobie): il suo 28’21” resta scolpito nella pietra, così come il record a squadre siglato dal terzetto delle meraviglie della Forestale nel 2007 (Rinaldi, Manzi, De Gasperi 1h28’55”). E proprio il campionissimo Emanuele Manzi (al via del suo 13° Vanoni) potrebbe lottare per un posto nelle zone alte con l’US Malonno e i due junior Andrea Zenoni e Dionigi Gianola. La prima squadra del Csi Morbegno, che come da tradizione indosserà il pettorale 6, ha nel mirino il titolo regionale assoluti con Francesco Bongio, Diego Rossi e capitan Marco Leoni.