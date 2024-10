Lo spettacolo della danza in scena

Si annunciano mesi ricchi di eventi grazie alla Fondazione regionale ‘Arte nella Danza’ Città di Ancona. Si comincia già sabato (ore 21) al Teatro Valle di Chiaravalle, dove andrà in scena lo spettacolo ‘Canzoni d’amare’, il cui incasso sarà interamente devoluto allo Iom. Fra i protagonisti c’è la Compagnia Visballet, che ha come direttore artistico Eugenia Morosanu, anche direttrice della stessa Fondazione. Il 26 ottobre è previsto un laboratorio coreografico con Chiara dal Borgo, ballerina solista in Germania e in Svizzera e poi insegnante di danza classica e contemporanea, con numerosi premi vinti e numerose collaborazioni come assistente alla coreografia in Italia e in Europa. Il 16 e il 17 novembre altro laboratorio coreografico, stavolta con Gabriella Stazio, coreografa, danzatrice, insegnante, direttrice artistica della Compagnia Movimento Danza, attivista, editrice e manager. Una delle maggiori protagoniste sulla scena italiana della danza contemporanea.

Sempre il 17 novembre, alle ore 19 e alle ore 20.30, sarà il momento di ‘Quarta Parete 6.0’, doppio spettacolo che vedrà come protagoniste la Compagnia Movimento Danza della Stazio e la compagnia Visballet. Il 3 dicembre al teatro di Castelfidardo andrà in scena lo spettacolo ‘Diversamente’, di e con Stefania Terrè, interpretato da Debora Barontini e dal VisBallet, insieme a Maria Vittoria Tranquilli.

La magia del Natale in palcoscenico sarà quella del ‘Galà di Natale’ al Teatro Sperimentale di Ancona, in programma per la sera del 20 dicembre, mentre il giorno successivo, alle ore 20.30, al Teatro Cortesi di Sirolo sarà la volta di ‘Stelle di Natale – Galà di Danza’.

In occasione dell’apertura del nuovo anno accademico Eugenia Morosanu ha parlato con molto entusiasmo del 2024, "un anno intenso, con grandissime soddisfazioni, tanti primi premi, borse di studio, legami internazionali, spettacoli, meravigliosi e apprezzamenti provenienti da ogni parte. Ora è tempo di riprendere il nostro percorso, per continuare a dimostrare che niente accade per caso e che il nostro lavoro è frutto di un grandissimo impegno, tanta passione e professionalità. Infatti, anche in questo nuovo anno accademico non mancheranno bellissime sorprese che arricchiranno sempre di più il nostro bagaglio artistico. Non vediamo l’ora di condividere con tutti la gioia e la gratificazione di poter superare nuove sfide e raggiungere i nostri obiettivi a passo di danza". Per informazioni sui corsi: 071/84612 e info@artedanzancona.it