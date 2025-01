Lo spettacolo di luci laser accende il centro

Due grandi eventi verso la chiusura delle festività. Oggi alle 18 in piazza Garibaldi va in scena lo ‘Spettacolo di luci Laser’. Uno spettacolo che si preannuncia molto seguito tanto che sono state studiate e approntate modifiche al traffico e servizio bus navetta attivo. E domani, aspettando la befana le vie del centro storico saranno percorse dai babbi natale in moto.

Oggi dalle 16 alle 21 via Portici Ercolani sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra piazza Garibaldi, inoltre è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nel perimetro di piazza Garibaldi, location dello spettacolo. Divieto di transito attivo anche da via Maierini a via Pisacane e da piazza Garibaldi a via delle Caserme.

Lo spettacolo di luci laser è un insieme di effetti, coni e piani di luce multicolor, effetti tridimensionali 3D, animazioni grafiche e molto altro che ruotano e si muovono sincronizzati e grazie all’ausilio del fumo, a seconda delle condizioni atmosferiche, prendono vita in una spettacolare coreografia dove il pubblico si troverà avvolto e immerso all’interno delle raffigurazioni proiettate anche a lunga distanza, andando a coinvolgere e affascinare spettatori di ogni età.

Oggi sarà possibile usufruire del servizio bus navetta che collegherà i parcheggi scambiatori del centro commerciale ‘Il Molino’, Ciarnin e Villa Torlonia al centro storico. Domani le modifiche alla viabilità riguarderanno il tratto di statale compreso tra il quartiere Cesanella e il centro storico dove i Babbi Natale in moto sfileranno regalando uno spettacolo davvero unico. Un’iniziativa che si ripete ogni anno e che conta sempre più partecipanti.

Ma il calendario delle iniziative di Natale prosegue anche il giorno della befana: per l’occasione il Teatro La Fenice si trasforma in un luogo incantato con la proiezione speciale de "Il Grande Natale degli Animali". A fine proiezione sarà la befana, con dolci e doni a salutare i bambini presenti in sala. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Cinema Gabbiano, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Questo week-end, dalle 16 alle 20, nei locali dell’Expo Ex sarà possibile visitare la mostra ‘La gioia del presepe’. A Palazzo del Duca dalle 15 alle 20 si potrà entrare ‘Nella camera oscura di Mario Giacomelli’ e nello stesso orario a Palazzetto Baviera sarà possibile vedere la mostra di Giorgio Mercuri ‘Continua a correre’. E domani dalle 16 alle 19 possibilità di fare ancora una volta il giro in città con il trenino di Babbo Natale, in partenza dal Foro Annonario.