"Lo Spirito del Fiume", festival sull’ambiente

Da domani e per tutto il week end la città della carta ospita al complesso San Benedetto ma anche a Genga e Sassoferrato il Festival ‘Lo Spirito del Fiume’, tre giorni di cammini, incontri e laboratori dedicati alla riscoperta dei fiumi come luoghi di comunità, memoria e futuro. Un’iniziativa degli esperti di comunicazione di Wigwam, una delle più importanti reti italiane di attivismo ambientalista.

Gli esperti di Wigwam, sabato, terranno un workshop di scrittura creativa per giovani, giornalisti e comunicatori, e un workshop sul turismo eco-compatibile. Promosso dall’Unione Montana dell’Esino-Frasassi, con il sostegno della Fondazione CariVerona, il Festival è tappa conclusiva di un percorso educativo che ha coinvolto oltre 500 giovani in attività di cittadinanza attiva ispirate al modello Stream (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica e Resilienza). Wigwam, è una rete mondiale presente in 21 Paesi, attiva in Italia dal 1972 e promuove il miglioramento sociale e ambientale delle comunità locali. I suoi esperti sono stati riconosciuti e premiati a livello nazionale.

"La loro presenza al Festival – spiegano gli organizzatori - rappresenta un ponte ideale tra il lavoro svolto nel territorio dell’Esino-Frasassi e una rete internazionale di esperienze che condividono la stessa visione: comunità consapevoli e fiumi vivi". Sabato sarà la giornata della parola e del racconto. Si inizia alle 10 con un laboratorio di scrittura creativa animato dai comunicatori di Wigwam, un momento per imparare a narrare la natura e il territorio "come un fiume in piena", lasciandosi trasportare dall’immaginazione: i partecipanti (l’ingresso è libero) potranno esplorare i linguaggi del racconto ambientale e comunitario sull’ambiente. Saranno valutati dai tre esperti presenti, Efrem Tassinato, Mario Ferraresso e Giliola Dalla Libera. Previsti buoni di acquisto in libreria. Sempre gli esperti di Wigwam alle 18:30 terranno un workshop divulgativo sulla sostenibilità, la tutela dei fiumi e il turismo eco-compatibile.

Previste anche escursioni naturalistiche: domani a Sassoferrato lungo il Sentino, sabato mattina a Fabriano seguendo il corso del Giano e domenica a Genga, tra le pareti calcaree della gola. Tutte le escursioni sono accessibili e pensate per famiglie e camminatori curiosi. Per tutta la durata del Festival sarà visitabile la Mostra fotografica a San Vittore di Genga, a cura di Opera, che racconta il legame tra fiume e comunità attraverso immagini raccolte durante i laboratori con le scuole.

La manifestazione si concluderà domenica pomeriggio a Fabriano con una rassegna di giochi di ruolo a tema "fiume", curata dall’associazione Lokendil, che esplorerà gli ecosistemi fluviali con il linguaggio del gioco e della narrazione partecipata.