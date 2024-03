Lo sport vicino ai bambini in un saggio di Pistoni

Lo sport vicino ai bambini. Ecco un nuovo libro dedicato agli operatori sportivi e per chi svolge attività di avviamento allo sport e ricreativo con i più giovani. Il comitato marchigiano della Opes Italia (organizzazione per l’educazione allo sport) che promuove la salute e il fitness, ha ufficializzato l’uscita di un testo rivolto all’educazione al movimento. L’autore del saggio é il chiaravallese Massimo Pistoni, formatore e ideatore del corso di educazione. "L’educazione al movimento – spiega Massimo Pistoni - è una disciplina che approccia lo sport in maniera innovativa, partendo dai bisogni e dalle richieste dei bambini".