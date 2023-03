Lo spray urticante era frequente "Lo usavano per rubare collanine"

di Marina Verdenelli L’utilizzo dello spray nelle serate in discoteca era frequente in quel periodo ma non si sono mai verificati morti. "Dopo 20 minuti lo show continuava". La sicurezza del locale e la capienza non erano responsabilità dell’artista e del suo entourage. "Firmavano un contratto che comprendeva anche che le responsabilità era di chi organizzava. Controlli? Non non li facevamo, ci fidavamo". Così Sfera Ebbasta e il suo manager, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, conosciuto come Shablo, hanno spiegato ieri nelle rispettive testimonianze per il processo della Lanterna. Sfera è arrivato in tribunale anche lui a bordo di un van con i vetri oscurati (preso a noleggio in città perché è arrivato e ripartito con l’aereo privato) ed è stato fatto passare dal retro, come Fedez. C’erano la sua guardia del corpo, in tuta mimetica, e personale del suo staff. Una felpa color lilla e sotto un pantalone grigio griffato. Rispondendo alle domande dei pubblici ministeri Valentina Bavai e Paolo Gubinelli Sfera, nome d’arte di Gionata Boschetti, ha riferito sull’usanza dello spray al peperoncino nei locali. "Era cosa abbastanza nota in quel periodo – ha osservato il trapper – una problematica dell’ambiente discoteca, non solo per i dj set piuttosto...