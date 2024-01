"Lo stadio Amadio è off-limits nonostante i finanziamenti"

Dopo la tragedia della Lanterna azzurra di Corinaldo, i controlli sulle messa a norma degli impianti sono stati fatti in diversi comuni. "I 170mila euro della Regione non sono bastati, lo stadio Amadio resta off-limits", dice Marco Baldassini, capogruppo Vf, Rpf e Af. Baldassini ha ricordato la data del tragico evento, l’8 dicembre 2018, vivo nella sua mente perché fu il giorno dopo la scomparsa del padre Gino. Da quella tragedia e l’inchiesta giudiziaria in corso, sono già passati cinque anni e sono scaturite le richieste da parte del Prefetto di Ancona della verifica e relativa messa a norma dei locali di pubblico spettacolo siano essi privati che pubblici. "Già dal 2021 richieste erano pervenute anche al comune di Falconara ma cosa si è fatto? La commissione di vigilanza comunale è stata rinnovata, per il triennio 2023-2025 e viene convocata solo per gli impianti che possono ospitare più di 200 persone di pubblico pagante mentre per gli impianti con minor pubblico il comune può affidarsi al parere di un tecnico che si sostituisce al parere e al sopralluogo della commissione stessa. Chi è il presidente della commissione? Il sindaco o suo delegato: ad oggi il delegato del sindaco è indicato l’assessore Clemente Rossi, peccato che quest’ultimo oggi sia solo un semplice consigliere comunale, quindi trascorsi circa 6 mesi dalle ultime amministrative, nessuno si è attivato per la rettifica dell’atto e della nomina del presidente sostituto". Le verifiche si potevano eseguire, sostiene Baldassini: "La fetta più consistente è arrivata solo nel 2023 grazie alla Regione Marche con una cifra di 170mila euro (guarda caso dopo la "denuncia" di alcune società sportive che si sono viste chiudere le porte al pubblico). Dal 2019 al 2023 per l’amministrazione Signorini le priorità probabilmente erano altre. Per le palestre delle scuole sono stati spesi 114mila euro per l’agibilità e per i campi sportivi Roccheggiani, Fioretti e Neri 156mila".