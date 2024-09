Lo staff tecnico si rinnova, c’è voglia di esperienza. E intanto Lazzari e Giulietti si ritrovano

Andrea Lazzari e Fabio Giulietti, due figure profondamente diverse, ma preparate e con una gran voglia di arricchirsi a vicenda. Oggi si ritrovano fianco a fianco a servizio della Vigor: il primo come collaboratore dello staff tecnico, ’Giulio’ invece nel suo ruolo di vice allenatore.

Andrea Lazzari non ha bisogno di troppe presentazioni: bergamasco trapiantato a Senigallia con centinaia di presenze in Serie A alle spalle tra Udine, Cagliari, Firenze ed ovviamente Atalanta. L’ultima tappa della sua vita calcistica è stata proprio la Vigor, con i rossoblu ha vinto l’Eccellenza, illuminato i campi con giocate di categoria superiore e messo a disposizione tutto il suo carisma. Gli infortuni lo hanno un po’ limitato, ma il bilancio è assolutamente positivo ed ora è pronto ad intraprendere una nuova avventura come collaboratore tecnico.

"Non ho alcuna difficoltà nell’ammettere che l’acquisto di Lazzari sia stato uno dei migliori degli ultimi anni – dice Fabio Giulietti, il vice allenatore della Vigor -. Ha dato tanto alla squadra, nello spogliatoio ed ovviamente in campo. Si è messo a disposizione della nostra realtà con estrema umiltà e con tanta curiosità, forte di una carriera eccezionale che lo ha portato a calcare gli stadi più importanti d’Italia. Oggi ricopre un ruolo diverso e tutto lo staff tecnico non può che essere soddisfatto di apprendere le sue idee, ha una gran voglia di crescere che dimostra in ogni seduta di allenamento. Sono felice di poter lavorare con lui". Dall’altra parte c’è l’esperienza di Giulietti, profondo conoscitore del mondo Vigor e braccio destro di mister Clementi, apprezzato da tutti ed ovviamente anche dallo stesso Lazzari.

"Ritrovo quell’ambiente sano, ben strutturato, che avevo lasciato da giocatore, oggi però lo osservo da un punto di vista diverso – dice Andrea Lazzari -. Sto lavorando per imparare il più possibile dallo staff tecnico, logicamente mi riferisco a mister Clementi, ma anche a Fabio Giulietti, il vice, che ha speso parole molto positive nei miei confronti. Fabio è uomo di campo, sa fare bene il suo lavoro ed io mi sto dando da fare – continua Lazzari -. Ho tanto margine di manovra, tanto spazio, non è affatto scontato e questo mi inorgoglisce. Riesco ad esprimermi con la massima libertà, in un clima sereno ed aperto al confronto". Competenza e voglia di fare, Clementi ha le spalle coperte anche in panchina.

Nicolò Scocchera