Lo stallo in Regione. Fondi alla cultura fermi, associazioni preoccupate: "Rischio imprenditoriale"

Le associazioni culturali che hanno partecipato al bando regionale per i premi, le rassegne e i festival multidisciplinari sono in agitazione, perché la Regione Marche non ha ancora ufficializzato quante risorse sono state assegnate ai progetti ammessi ma non ancora finanziati. Il bando è scaduto il 14 maggio scorso e la graduatoria è stata pubblicata il 2 agosto, precisando che i 500mila euro a disposizione (per l’esattezza 490mila) "risultano sufficienti a finanziare" solo le prime cinque domande sulle 86 ammissibili, per le manifestazioni storicizzate, e le prime sette (la settimana parzialmente) sulle 108 ammissibili, per le nuove proposte.

Negli anni passati la Regione Marche ha stanziato ulteriori risorse per finanziare, sulla base del punteggio assegnato loro, anche le altre domande ammesse in graduatoria ma in un primo momento non finanziate, pertanto da quattro mesi le associazioni aspettano di sapere se e quanto sarà riconosciuto per manifestazioni che si sono già in gran parte svolte. Fra i tanti soggetti interessati, che hanno contattato allarmati il nostro giornale, c’è l’associazione Ventottozerosei, che organizza da oltre dieci anni il rinomato festival multidisciplinare Cinematica. "Credo che la gestione dei bandi della cultura sia da rivedere con le associazioni di categoria e i tanti professionisti e artisti del territorio che da anni si impegnano con progetti di grande valore per le comunità – sostiene la direttrice artistica di Cinematica, Simona Lisi – Attendere dicembre per aspettare una possibile variazione di bilancio quando le manifestazioni si devono realizzare obbligatoriamente prima della fine dell’anno non mette i lavoratori in condizione dignitosa di programmazione lavorativa". Anzi, secondo l’operatrice, "li mette in condizione di rischio imprenditoriale quando già vivono in una realtà come quella culturale e dello spettacolo dal vivo che in Italia è priva di molte tutele". "A maggior ragione ciò vale – conclude Lisi – per le manifestazioni storicizzate e ampiamente riconosciute che hanno varcato i confini territoriali portando il nome delle Marche in diversi contesti prestigiosi".

Per chiarire la situazione e mettere a tacere le voci che circolano con insistenza dentro e fuori i corridoi della Regione Marche, abbiamo interpellato l’assessore alla Cultura, Chiara Biondi: "Non sono stati ancora pubblicati gli atti – ci ha spiegato l’assessore – perché non è stato ancora completato il secondo stralcio del programma cultura". Non si attendeva solo la variazione di bilancio? "No – ha precisato l’assessore – perché si possono utilizzare anche altri fondi a disposizione". A chi chiede quando saranno pubblicati gli atti cosa risponde? "A brevissimo, comunque entro l’anno", rassicura Biondi. Non pensa che sia tardi? "L’importante è avere i fondi – ribadisce – aspettiamo gli atti definitivi".

L’assessore sarebbe disponibile a incontrare le associazioni per gestire al meglio le risorse per il 2025, ma, precisa, "solo dopo che potrò dare risposte certe, con il bilancio di previsione sotto mano".