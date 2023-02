Lo "Stamura Award" a Iginio Straffi delle Winx

"A Iginio Straffi per la volontà tenace di promuovere le Marche nel mondo attraverso l’integrazione di realtà vocate alla formazione, alla creatività e alla produzione della bellezza". Così recita l’attestato di benemerenza consegnato insieme allo ‘Stamura Award’ al fondatore della Rainbow di Loreto, il ‘padre’ delle Winx, per intenderci. Si tratta del premio ideato dal professor Giordano Pierlorenzi nel dicembre 2021 all’inaugurazione del cinquantenario dell’Accademia di Belle Arti e Design - Poliarte di Ancona. "In quell’occasione promisi di donare ai soci fondatori un riconoscimento a testimonianza della loro lungimiranza e determinazione nel promuovere le Marche attraverso il design – ricorda Pierlorenzi – La Poliarte Transiti Aps, l’Associazione degli studenti, ex studenti, docenti, imprenditori e amici dell’Accademia di Belle Arti e Design - Poliarte ha accolto questo mio impegno, cominciando da Loreto, a realizzare eventi culturali e sociali correlati alla consegna del nuovo premio, che ho intitolato Stamura Award in omaggio all’eroina medievale anconetana. E prima di consegnare il premio ai fondatori, Confartigianato Marche, Comune di Ancona, Camera di Commercio delle Marche e Regione Marche, in anteprima assoluta l’ho voluto donare a Iginio Straffi, che rappresenta il futuro e lo sviluppo della Poliarte, nella prospettiva di ancor più ampie opportunità formative ed occupazionali per i suoi studenti, provenienti da tutta Italia e dall’estero".

Al premio è stato aggiunto l’attestato di benemerenza, consegnato dalla studentessa di Graphic & web design Greta Verdinelli, che insieme a Federico Canali, studente del corso accademico in Interior design, ha collaborato al successo dell’evento. All’iniziativa hanno partecipato inoltre l’interior designer Lorenzo Lucchetti, progettista del premio, laureato alla Poliarte solo nel 2022 e già occupato presso l’azienda di arredamenti di Marco Caporalini di Osimo, e l’imprenditore Renzo Galassi della Galassi Group di Osimo, che ha prodotto la magnifica opera con materiali innovativi ecosostenibili. Alla cerimonia di assegnazione del premio hanno preso parte , oltre alle autorità e agli studenti, anche numerosi imprenditori e docenti delle università e accademie della regione.