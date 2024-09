Lo stanziamento del governo. Quattro milioni alle Marche: "Per gli interventi più urgenti"

Quattro milioni in arrivo e una seduta lampo, quella del Consiglio dei Ministri di ieri mattina, con la quale è stato deliberato lo stato di emergenza per le Marche, oltre che per l’Emilia Romagna (20 milioni), in conseguenza degli eccezionali e recenti eventi meteorologici che hanno martoriato diversi territori delle due regioni. La declaratoria è stata approvata dall’Esecutivo Meloni su proposta del ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare Nello Musumeci.

Per le Marche sono stati stanziati 4 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, che serviranno a "garantire le misure e gli interventi più urgenti e prioritari di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche", si è letto nella nota del Consiglio dei Ministri. Sono 20, invece, i milioni messi a disposizione dell’Emilia Romagna. Il governatore marchigiano Francesco Acquaroli, già venerdì, aveva fatto sapere di voler avanzare la richiesta dello stato di emergenza al competente Ministero. Richiesta, in effetti, evasa in tempi strettissimi da Roma.

"Anche in questa circostanza il Governo si è dimostrato tempestivo e per questo voglio ringraziare il presidente Giorgia Meloni e il ministro Nello Musumeci – la voce di Acquaroli –. Lunedì (domani) incontreremo i sindaci dei Comuni che hanno subito danni per un aggiornamento della situazione e per inviare nel più breve tempo possibile la ricognizione puntuale dei danni alla Protezione civile nazionale". Gli uffici comunali, come da indicazione della Regione Marche, sono già al lavoro per effettuare la mappatura dei danni subiti da privati, attività economiche e produttive. Il quadro complessivo verrà discusso già nell’incontro di domani.

