Lo storico palazzo del Municipio ristrutturato con fondi del sisma

E’ un palazzo di grande pregio architettonico, storico ad artistico, ubicato nel pieno centro storico di Filottrano il Municipio di via Roma, per cui l’Ufficio speciale Ricostruzione ha appena approvato il progetto esecutivo che punta a riparare i danni prodotti dal terremoto e ad attuare un miglioramento sismico dell’edificio. Sono, in tutto, un milione e 700mila euro. "Stiamo agendo con peculiarità su tutto il cratere sismico, attenzione verso i territori e costanza sono due principi da cui non possiamo prescindere - spiega il commissario straordinario Guido Castelli -. La ricostruzione rappresenta un processo delicato e complesso, soprattutto nella parte pubblica che comprende, come in questo caso, palazzi e monumenti di estrema valenza per cui occorrono progetti di un certo livello. Ringrazio quindi tutta la filiera coinvolta, in primis tecnici, Comuni, Usr e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli". Il sindaco Luca Paolorossi sottolinea: "Un nobile gesto per il borgo dei nobili. Ringrazio il presidente Acquaroli e il commissario Castelli per aver voluto assegnare questo importante contributo economico per riportare il palazzo del municipio nelle condizioni di fascino e sicurezza che merita". La costruzione dell’attuale palazzo sulle rovine o al posto di un edificio esistente risale ai primi decenni del Cinquecento. Nel 1517, infatti, Filottrano fu devastata, incendiata e costretta a pagare forti taglie di denaro all’esercito di Francesco Maria Della Rovere, che essendo nei paraggi per aiutare Jesi in guerra con Ancona, compiva rappresaglie e saccheggi nelle campagne e nei castelli.