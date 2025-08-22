Lo stradello disastrato. Il Parco si chiama fuori: "Noi non c’entriamo". Ma allora chi lo sistema?

Stradello malconcio a Portonovo, si studia chi deve intervenire per fare la manutenzione e renderlo sicuro al passaggio dei pedoni. Da una parte c’è il Parco del Conero che, dopo la segnalazione fatta ieri sul Carlino, prende le distanze ma è anche pronto ad intervenire in vista di altre opere attese nella zona come gli ex Mutilatini (prossimi al recupero), dall’altra c’è il Comune che non vuole lasciarlo in abbandono ma sta cercando di capire chi lo ha lascito così. Per la fine della stagione potrebbero essere fatti forse i primi interventi. Lo stradello è quello che dalla piazzetta di Portonovo, capolinea dei bus e delle navette, permette di raggiungere il parcheggio della Torre e da lì proseguire per le spiagge a sud della baia, Terrazze, la stessa Torre ma anche Bonetti, Giacchetti e Capannina. Una deviazione in mezzo al bosco per evitare di passare a piedi lungo la strada dove transitano automobili e motorini ad ogni ora. Il percorso non è più sicuro perché in un tratto gli scalini di legno che erano stati ricavati per agevolare la discesa e la salita sono franati. Manca anche un pezzo di staccionata che permette di aggrapparsi e non scivolare a terra.

I cartelli messi per indicare le spiagge sono quasi illeggibili e pieni di scarabocchi e parolacce. Per il Parco del Conero quello non è un sentiero del parco. "Non è nostro – spiega il presidente Luigi Conte – però noi possiamo fare da stimolo affinché ci si metta mano. Quella stradina è stata creata negli anni da chi ci passava, un periodo erano stati messi anche dei cestini per l’immondizia ma poi sono stati tolti perché nessuno li svuotava. Che ci siano dei passaggi pedonali che evitano alle persone di percorrere la strada è utile e si sta lavorando a questo scopo per Portonovo. In vista del recupero dei Mutilatini si potrebbe fare qualcosa anche per questi stradelli". Il parco è disponibile a collaborare anche se non è una loro sentieristica. Da parte del Comune l’assessore al Verde Daniele Berardinelli ha preso nota della segnalazione e si dice pronto "a valutare se ci sono state delle inadempienze per il ripristino dei luoghi, ci sono dei segni di cedimenti che saranno ripristinati al più presto come anche i cartelli e le staccionate rovinate". Per quanto riguarda invece gli alberi già secchi alle Terrazze, quelli piantati al posto dei lecci tagliati per il film di Favino, l’assessore spiega come "solo sei sono sofferenti su 60 ed è stato dovuto ad uno stress termico ma hanno ancora dei getti verdi e possono riprendersi, se non sarà così c’è già l’accordo a sostituirle". "La recinzione messa a protezione – continua Berardinelli – è stata rispettata dai bagnanti tanto che ci sono fenomeni naturali di ripartenza dai piedi delle nuove ceppaglie, l’habitat si sta ripristinando anche da solo".